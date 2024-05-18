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Юки Цунода отреагировал на третий результат на второй тренировке Гран-при Ф-1 в Имоле

Юки Цунода отреагировал на третий результат на второй тренировке Гран-при Ф-1 в Имоле
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Японский гонщик «РБ» Юки Цунода подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Эмилии-Романьи. Во второй практике японец стал третьим.

«Хорошие ощущения. Это был очень позитивный и стабильный день для нас, начиная с первой практики. Я предвкушаю предстоящие дни на нашей домашней гонке. Я чувствую себя более комфортно и менее нервничающим, потому что мы знаем, что у нас есть время на то, чтобы последовательно улучшать круги. В то же время у нас сразу была скорость. Теперь мы продолжаем прогрессировать от сессии к сессии, собираем всё воедино.

Пока топ-10 вероятна, но произойти может всё что угодно. Середина пелотона остаётся очень плотной, так что нужно быть на уровне. Очевидно, что мы нацеливаемся на максимально возможную позицию, но в то же время просто стараемся сконцентрироваться и реализовать скорость машины», — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».

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