На этапе Ф-1 в Имоле зреет сенсация? У «Ред Булл» проблемы, а «Феррари» доминирует!

По итогам пятничных свободных заездов Макс Ферстаппен показал лишь седьмое время. По признанию действующего чемпиона мира, машина вела себя нестабильно, и команде лишь предстоит разобраться, что именно пошло не так.

Тем временем лучшее время пятницы на автодроме имени Энцо и Дино Феррари осталось за Шарлем Леклером — на домашней для «Скудерии» трассе монегаск возглавил протоколы обеих тренировок. И пока всё выглядит так, что в этот уикенд быстрейшей машиной в пелотоне будет не «Ред Булл».

Плохой день Макса Ферстаппена

Что с «Ред Булл» что-то не так, было понятно уже в первой тренировке. Ещё по ходу утренней сессии Ферстаппен по радио передавал, что сцепления нет: «11-й поворот — просто катастрофа». Вскоре голландца вынесло на гравий в 12-м повороте, а в другой попытке он срезал «Варианте Альта». Дважды Макс шёл на лучшее время сессии, но оба раза терял круг. Утреннюю часть тренировок лидер чемпионата завершил пятым — в 0,007 секунды позади Серхио Переса.

Ферстаппен срезает «Варианте Альта» в первой тренировке Фото: twitter.com/f1

Во второй сессии проблемы продолжились. Под конец сессии Ферстаппен выехал на гравий в «Ривацце» и показал лишь седьмое время. Макс опередил Переса на десятую долю секунды, но уступил гонщикам «Феррари» и «Мерседеса», а также прорвавшимся в топ-3 Оскару Пиастри и Юки Цуноде. К слову, проблемы у «Ред Булл» и на длинных отрезках: средний темп австрийцев на «медиуме» оказался даже ниже, чем у гонщиков «Мерседеса» на «харде».

«Трудный день. Найти баланс было сложно, за рулём не очень комфортно, сильно болтает. В таких условиях потерять машину очень легко. Нам нужно разобраться во всём, потому что день был плохой, — признался после тренировок Ферстаппен. — И длинные отрезки плохие. Многое нужно улучшить, если мы хотим быть конкурентоспособными в субботу. Сегодня мы сильно проигрывали, и это нужно исправить».

Ошибка Ферстаппена в «Ривацце» во второй сессии Фото: twitter.com/f1

Проблемы «Ред Булл» не гарантируют, что чемпионы не вернутся к своему привычному доминированию, тем не менее в данный момент Милтон-Кинс на шаг позади. Возможно, причина проблем в новинках: в Имоле дебютировали обновлённые переднее антикрыло и носовой обтекатель, а также изменённые днище и воздуховоды задних тормозов. И, вероятно, на момент написания статьи инженеры команды сами не знают, в каком виде её машины начнут квалификацию.

«Феррари» 2.0

Намного более мощный пакет обновлений в Имолу привезла «Феррари» — и он, судя по всему, работает. На Гран-при Эмилии-Романьи «Скудерия» привезла едва ли не новое шасси: машина обновлена от переднего антикрыла до краёв заднего. И в итоге в руках Шарля Леклера «Феррари» 2.0, как прозвали её в паддоке, была быстрее всех и опередила ближайшего соперника на 0,2 секунды. «Позитивный день, всё прошло гладко, — отметил Леклер. — Но в субботу ветер изменится — нужно быть готовым к этому».

Леклер был быстрейшим в обеих пятничных тренировках Фото: Mark Thompson/Getty Images

Со вторым временем день завершил Пиастри. В Майами австралиец выступал с половиной новинок, которые были у Норриса, и полный пакет получил только в этот уикенд. Оскар остался доволен поведением машины и дал понять, что готов бороться за поул. В то же время Норрис ошибся в квалификационной попытке и вторую часть завершил только 12-м. «Местами возникли сложности, но в целом день был неплохим. Машина ощущалась здорово, мы добились некоторых улучшений, и я этим доволен», — сказал Ландо.

Блестящим третьим временем в тренировках отметился Юки Цунода. Японец был очень хорош на быстрых кругах, а вот на длинных отрезках машины «РБ» по мере износа резины быстрее соперников теряли темп. Так, на быстром круге Цунода опередил гонщиков «Мерседеса», но на длинных отрезках Расселл с Хэмилтоном смотрятся быстрее. Оба, к слову, завершили пятницу в топ-5 — многообещающий результат для испытывающих проблемы экс-чемпионов.

Цунода стал одним из главных героев пятницы Фото: Lars Baron/Getty Images

Совсем не так здорово уикенд в Имоле начался для «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо уступил в том числе Нико Хюлькенбергу и замкнул топ-10, а Лэнс Стролл в конце дня занял 13-е место. В Имолу «Астон Мартин» тоже привёз множество новинок, и теперь инженеры изучают их работу. Так что в данном случае, как и с «Ред Булл», нельзя исключать, что команде всё же удастся отыграться.