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Джордж Расселл назвал команду, которая является фаворитом ГП Эмилии-Романьи

Джордж Расселл назвал команду, которая является фаворитом ГП Эмилии-Романьи
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением насчёт команды, которая является фаворитом Гран-при Эмилии-Романьи. По его мнению, это «Макларен».

«Мне кажется, что «Макларен» остаётся фаворитом в данный момент. Скорее всего, у этой команды вновь оказалась быстрейшая машина. Начиная с Гран-при Китая, она очень быстра», — приводит слова Расселла портал Motorsport Week.

Напомним, по итогу второй практики в Имоле пилоты британской команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис показали второй и 12-й результат соответственно. Джордж Расселл, в свою очередь, показал пятый результат. Третья практика начнётся сегодня в 13:30 по московскому времени.

Ранее Расселл категорично высказался о дисквалификации пилотов согласно действующим правилам Формулы-1.

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