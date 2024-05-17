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Расселл категорично высказался о дисквалификации пилотов согласно действующим правилам Ф-1

Расселл категорично высказался о дисквалификации пилотов согласно действующим правилам Ф-1
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о нынешних правилах Формулы-1, согласно которым гонщик получает дисквалификацию на один Гран-при в случае набора 12 штрафных баллов в течение 12-месячного периода. С подобной мерой может столкнуться пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, у которого сейчас 10 штрафных баллов.

«Возьмём последние 20 лет – я не знаю, скольким пилотам запрещалось участвовать в гонках. Я могу вспомнить только одного гонщика за последние 20 лет. Во время футбольных матчей спортсмены довольно регулярно получают красные карточки. Возможно, дисквалификация на гонку – мера немного суровая, но проступки не должны оставаться безнаказанными», — приводит слова Расселла Reuters.

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