«Задачи? Свергнуть ЦСКА, оформить золотой хет-трик и пробиться в Евролигу!»

Сложно предположить, какой результат показала бы сборная России на Кубке мира в Китае, если бы в её составе не было Фридзона. Защитник «Локомотива-Кубань» был лидером как на паркете, так и в раздевалке. И мы можем взять на себя смелость предположить, что, не получи Виталий ноябре тяжёлую травму руки, играл бы сейчас краснодарский клуб в плей-офф Еврокубка.

Но нет худа без добра. Защитник «Локомотива» и сборной России провёл, по сути, вторую предсезонную подготовку и готов решать максимальные задачи как в составе клуба, так и под российским флагом. Начали мы нашу беседу с вопроса о здоровье.

— Слава богу, сейчас всё хорошо, восстановился, рука не беспокоит. Сейчас новые методики, мне быстро поставили пластину, она осталась внутри. Всё супер. Уже на следующий день мне сняли гипс и лангету. Швы даже не снимали, они сами растворились. Пластина там небольшая, она до конца жизни теперь будет в руке. Говорили, что в рамке будет пищать, но не пищит ничего. Там сейчас другие металлы.

Уже через неделю я мог тренироваться. Занимался с верёвками, бегал. И потому физически чувствую себя сейчас очень хорошо. Сейчас осталось лишь игровой ритм найти, два месяца не играть – приличный срок. Думаю, сейчас нахожусь в отличной форме, начал помогать команде. У нас есть время, мы много тренируемся, много усваиваем, создаётся команда. И это тоже большой плюс на будущее. Понятно, что хотелось увереннее побеждать. Но два очка – самое главное.

— Насколько сложно играть в недельном цикле? У «Локомотива» в январе всего три матча. Ведь баскетболисты привыкли к куда более плотному графику.

— Согласен, это тяжело – играть раз в неделю. Получается, что ты много тренируешься, большой цикл. Тут и тренеру тяжело расписывать такой большой цикл. Но у нас в команде люди на контрактах, что сказали, то мы и будем делать. Понятно, что хотелось бы больше играть, добиваться результата, дальше в Еврокубке пройти, нам все условия для этого создавались.

Сейчас важно было донести до всех ребят, что нельзя опускать руки. Нам необходимо максимально успешно выступить в Единой лиге ВТБ, чтобы получить шанс попасть в Евролигу. Все всё понимают, и никаких претензий ни к кому по тренировкам нет. Понятно, что хотелось бы больше игр, особенно для меня. Я два месяца пропустил, хотел больше баскетбола. Но ничего не поделаешь. Тем интересен спорт.

— Говорят, у вас двусторонки по средам проходят в игровом режиме, с накалом, как в официальных матчах.

— Да, сначала разминка идёт, а потом матч в полный контакт, до искр, как говорится. Играем на победу, никто не хочет уступать. Это и делает результат, а не просто прийти и мяч побросать.

— В матче против «Нижнего Новгорода» команда очень тяжело входила в игру после долгой паузы. Сейчас, когда вы уже освоились в этом ритме и графике, должно быть полегче?

— Надеюсь, что будет полегче. Но главное, что мы выиграли. Знаете, бывает, что ты показываешь классную игру, но проигрываешь. А бывает, что не очень, а победу добыл. Понятно, все хотят показать хорошую игру и победить. Но главный плюс сейчас в том, что у нас есть возможность планомерно готовиться к матчам, налаживать взаимопонимание. В команде были травмы, сейчас все в строю, и мы рассчитываем побеждать.

— Вы самый опытный игрок в команде. Поделитесь ощущениями, что изменилось с приходом Евгения Пашутина.

— Думаю, он дал энергии, которой нам не хватало. Энергии и свою философию. Все знают, что он любит быстрый и агрессивный баскетбол. И он поставил нам систему защитную. Мы стали больше тренироваться, стараться. Нам было тяжело первое время, но мы приняли эту систему, философию и идём за ним вперёд. У него большой опыт работы в Единой лиге ВТБ (Пашутин – единственный тренер, который работал главным во всех сезонах лиги. – Прим. «Чемпионата»). Не все иностранцы знают его, доносим им информацию. Что он в ЦСКА играл, выигрывал всё, в сборной. Я рассказываю, делюсь информацией (улыбается). Уважение к нему есть, он любит контактный баскетбол, который для наших иностранцев вполне подходит.

— По поводу желания поиграть подольше. В феврале сборная России проведёт два матча в рамках отборочного турнира к Евробаскету-2021. Не общались на эту тему с Базаревичем?

— Общались, он созванивался со мной. На самом деле, у нас сначала был разговор о летней олимпийской квалификации. Я сказал ему, что это мой последний цикл за сборную. Мы и с президентом Андреем Владимировичем (Ведищевым, президентом БК «Локомотив-Кубань». – Прим. «Чемпионата») обсуждали, что на Еврокубок при таком графике сил не хватает. А сейчас получилось так, что мы из этого турнира вылетели, и решили, что это хорошо — сыграть два дополнительных матча. Промежуток большой, играть хочется, к тому же я нахожусь сейчас в отличной физической форме. Почему бы не помочь.

В сборной России снова недобор. Но проблем с Македонией быть не должно На первом этапе отбора к Евробаскету-2021 Базаревичу придётся обойтись без игроков Евролиги. В Италии будет непросто.

Тем более в обойме будет мало людей, Евролига накладывается на эти дни. Учитывая все эти нюансы, не хотелось бы, чтобы сборная провалилась. Все согласились с тем, что поездка в сборную поможет ещё лучше поймать игровой ритм. Физически, повторюсь, я за два месяца столько набрал, что на полгода вперёд с лихвой хватит. Чувствую себя как в молодые годы. Неплохо и обстановку сменить. Кстати, туда много кто из «Локомотива» поедет. Двое литовцев поедут в свою сборную, у нас я, Вова (Ивлев, — Прим. «Чемпионат»), Стас (Ильницкий. – Прим. «Чемпионата»).

— Первый матч с Италией. Есть понимание, какой состав они могут привести? Там тоже Евролига свои коррективы внесёт.

— Итальянцы вышли напрямую, думаю, они будут молодых наигрывать. Это моё мнение. Но они играют дома, для них это будет принципиально – победить, а не выйти и не получить там 20.

Россияне сначала порвали сетку, а затем — сборную Италии. Фридзон — гений! Сборная России догоняла итальянцев весь матч. Достали в самой концовке и заставили фанатов молча покидать арену.

— Думаете, они не забыли летнее поражение?

— Так я об этом и говорю (улыбается). Тем более играем опять в Неаполе. Я не думаю, что будет легко, они хотят посмотреть молодых ребят. Непросто будет, да и времени на подготовку не так много.

— Дома во втором матче должно быть легче?

— Думаю, да. Тем более что играть мы будем в Перми. В прошлом году была сумасшедшая поддержка, когда мы играли против сборной Финляндии. Мы проигрывали 18 очков, важный был матч за выход на чемпионат мира. Если бы проиграли, то не поехали бы. И весь зал просто стоял на ушах, нас поднял на уши, помог нам победить. Мы там сумасшедший рывок сделали и с запасом победили. Не сомневаюсь, что зал будет забит до отказа. А про Северную Македонию я даже сказать ничего не могу. Думаю, тренерский штаб подготовится, разберёт соперника и всё нам объяснит.

— Ну и главная тема года – летний отборочный турнир на Олимпиаду в Токио. Вы наверняка следили за всеми «сборниками». Какие у вас ощущения, какие предчувствия? Есть возможность реально побороться за путёвку?

— На чемпионате мира было тяжело, не все смогли поехать. Но я с ребятами разговаривал, все горят желанием, это самое главное. Все хотят поехать на квалификацию. Тем более там всё очень близко по датам будет к сезону. С 21 по 27 июня турнир пройдёт, меньше двух недель будет на отдых. Будет возможность отдохнуть морально и физически, но игровой ритм потерять не получится. Просто будет тяжело потому, что Мексика и Германия очень сильны. Сильная Хорватия в другой группе. Бразилия.

На самом деле, многое будет зависеть от того, в каком составе мы туда поедем. Если все соберёмся, все будут здоровы, то всё будет зависеть только от нас. Думаю, тогда у нас будут хорошие шансы. Попасть на Олимпиаду, да ещё и в Токио. Думаю, многие хотят. Я был на Олимпиаде – незабываемые впечатления. Съездить туда надо.

— Это подтверждают и звёзды НБА, которые практически все уже добро дали на поездку.

— Вот видите, как только их носом ткнули в то, что в баскетбол все играть научились. Недооценивать Европу нельзя. Да там люди уже и так это видят. Приезжают ребята, которые разрывают, Дончич, например. Все всё понимают.

— Раз уж мы перенеслись за океан, не могу удержаться от вопроса о вашем друге Александре Овечкине. Он играет в этом сезоне как молодой в свои 34 года. Вы можете это объяснить?

— Ну, он очень много тренируется. Да и в этой команде он чувствует свой дом, свою значимость. На самом деле, он очень много времени уделяет тренировкам. Да, во время отпуска мы встречаемся, отдыхаем. Но он продолжает тренироваться, работать. Когда наступает предсезонный подготовительный процесс, он занимается два раза в день, с ним иногда даже увидеться не удаётся. В августе он уже в процесс подготовки погружается полностью. За счёт этого он столько и забивает. Что радует.

И, знаете, у него сейчас появился новый подход ко всему, более грамотный. Физика у него всегда была мощная, к докторам не обращался. Мы общались с ним на эту тему постоянно. Я, говорит, на массаж вообще не хожу. Как так, говорю. А сейчас он начал более серьёзно ко всем этим вещам относиться. С возрастом это приходит. И понял: во, ничего себе. Оно даёт ответ ему. Вот он и выглядит так. И на этом уровне он может играть ещё года 3-4. Я слышал, ему сказали, что следующий контракт он может подписать на такой срок, какой захочет. Это о многом говорит. Я считаю, он этого заслуживает.

— Давайте ненадолго вернёмся в сентябрь. Кубок мира. Матч с поляками. Что не получилось у команды?

— Сил и ротации не хватило. Это моё мнение. Мы подсели, потому что мало было ребят. Играли 5-7 человек по 25-30 минут, тяжело было. Да и несколько ребят поехали, которые вообще никогда не играли на таком уровне. Тот же Сопин. Да и Миша Кулагин до этого полгода не играл из-за травмы. После двух побед хотелось, конечно, большего. И с Аргентиной у нас был шанс выиграть. Но давайте честно, какие там были команды, какие составы привезли. Поляков, согласен, можно было побеждать. Мы настроились, силы отдавали, но не повезло в конце, в деталях. Мы вели перед концовкой 12, 9… Не хватило везения. Главное, что мы отобрались на квалификацию. Это была основная наша задача. Поскольку отвалился сначала один, потом другой, третий. Перед самым отъездом Боломбой травму получил, а под него строились комбинации, он наигрывался в основе. Мы всё квалификацию с ним прошли, все понимали. Что он нужен нам.

Ты делаешь вид, что ничего не происходит, но внутренне не можешь себе изменить. Тем более я столько времени в сборной провёл. С кем я играл, многие уже позаканчивали. Это очень много здоровья отнимает, особенно летом. Летом можешь подготовиться к сезону, поработать с индивидуальным тренером, но едешь в сборную. Я не жалуюсь, я просто люблю свою страну. Из-за этого я до сих пор за неё выступаю. И если мне скажут, что ты, Виталик, занимаешь чьё-то место, я с удовольствием скажу: я уступаю, мне некому и нечего доказывать. Я отдам место молодым игрокам. Но на данный момент их нету, давайте говорить честно.

— В плей-офф Единой лиги главными соперниками будут ЦСКА и «Химки»?

— Я думаю, что в ВТБ вообще нельзя никого сбрасывать со счетов. Давайте будем честными. Только расслабился — тебя сразу могут наказать. Свежий пример – матч «Енисея» и «Химок». Химчане только обыграли «Реал», повели с Красноярском 10-12 очков и расслабились. И в концовке три очка разница была, у «Енисея» мяч и… чуть не остыли, как говорится. Это говорит, что на каждый матч нужно выходить с самым серьёзным настроем. Не важно, какой соперник. Вот Минск с ЦСКА как играл?

Понятно, что ЦСКА и «Химки» — фавориты, но они не непобедимы. Возможно, они по ходу сезона ещё наберут, но и мы набираем. У нас новый тренер со своей философией. Мы говорили, что небольшое количество игр – это плохо. Но, с другой стороны, мы можем готовиться под конкретного соперника тщательно. У нас есть на всё это время. И это тоже огромный плюс. Понятно, что ЦСКА – фаворит. Сколько времени уже команда на вершине. И каждый раз кажется, что вот-вот, ещё чуть-чуть…

Но почему бы и нет. Почему не свергнуть их? И почему бы мне не выиграть Единую лигу с тремя клубами? Не сделать золотой хет-трик и не установить рекорд? До меня никто такого не делал. Я за «Химки» и ЦСКА выигрывал, а сейчас вот – «Локомотив». Это было бы здорово для всех нас, в том числе и для клуба. Тем более это позволит выйти в Евролиги. Думаю, своей работой мы это заслужили.

— Это вполне логичные и правильные амбиции.

— Да, это амбиции профессионального спортсмена, профессионального клуба. В противном случае не было бы смысла вообще собираться, тренироваться и отдаваться этому делу. Тем более когда мы видим, что сейчас возможно всё. Да, в начале сезона «Химки» выглядели непобедимыми, но сейчас они подсели, им тяжело. И никакие они не непобедимые. Краснодар это показал. Приехал и выиграл, показав отличную игру.

— Предполагается, что «Химки» и ЦСКА далеко продвинутся в Евролиге. Будет ли эта дополнительная их нагрузка плюсом для «Локо»?

— Мы не будем на это закладываться, но, думаю, это будет тяжело. Усталость к концу сезона накапливается. Тем более Лёха (Швед. – Прим. «Чемпионат») лидер, он играет везде по 30 минут. Им будет тяжело. Но мы не будем на это ставить. Тем более есть и обратная сторона медали. Команда идёт в игровом ритме, а ты тренируешься. Понятно, что раскочегариваться приходится чуть дольше. Но не будем забывать, что у них там и людей – 15 человек. Ростер большой, есть из кого выбрать. Но мы постараемся.