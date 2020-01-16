На первом этапе отбора к Евробаскету-2021 Базаревичу придётся обойтись без игроков Евролиги. В Италии будет непросто.

В сборной России снова недобор. Но проблем с Македонией быть не должно

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на стартовые отборочные игры Евробаскета-2021.

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на отборочные игры Евробаскета

Для начала нужно прояснить формат квалификации. 32 команды разделены на 8 групп по 4 команды. По 3 сильнейшие команды из каждой группы попадают на Евробаскет-2021. В группу B сборной России входят Италия, Северная Македония и Эстония. Италия автоматически получает путёвку в основную стадию турнира как одна из стран-хозяев наряду с Чехией, Германией и Грузией, поэтому от группы B будет разыграно два места.

План февральского сбора сборной России



16-19 февраля: тренировки в Новогорске.

19 февраля: вылет в Неаполь.

20 февраля: матч Италия — Россия, сразу после него — вылет в Пермь.

21-22 февраля: тренировки в Перми.

23 февраля: матч Россия — Северная Македония.

Февральское окно квалификации совпадает с проведением матчей Евролиги, которая так и не урегулировала конфликт с ФИБА. 20 февраля состоятся матчи 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Альба» и «Милан» — «Химки», а днём позже «Црвена Звезда» — ЦСКА.

Календарь не перевернули. Сборная будет играть по ходу сезона Конфликт ФИБА и Евролиги закончен. Но не исчерпан.

Андрей Зубков, Владислав Трушкин и Дмитрий Хвостов («Зенит»), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед, Сергей Карасёв («Химки»), Михаил Кулагин, Семён Антонов, Андрей Воронцевич и Джоэл Боломбой (ЦСКА) представляют клубы Евролиги в опубликованной заявке на февральскую квалификацию.

Можно с высокой степенью вероятности спрогнозировать, что Швед в составе сборной против Италии не сыграет, хотя будет находиться в той же стране в день игры. «Милан» — один из конкурентов за место в плей-офф, поэтому «Химки» своего лидера точно не отпустят. Почти наверняка останутся в клубе Зайцев и Карасёв, пусть даже они не получают стабильные минуты.

«Зенит» вряд ли отпустит Зубкова, Трушкина и Хвостова. Всё-таки этих исполнителей главный тренер Жоан Плаза задействует на площадке достаточно часто. Иная ситуация обстоит со «сборниками» из ЦСКА.

«Армейцы» должны отпустить Кулагина, который в этом сезоне Евролиги ещё не сыграл ни одного матча.

Антонов и Воронцевич (или кто-то один из них) тоже могут помочь национальной команде. Всё будет зависеть от ситуации с травмированными в ЦСКА. На Боломбоя сборной вряд ли стоит рассчитывать. Джоэл в этом сезоне играет более важную роль в ротации Димитриса Итудиса, чем год назад.

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прояснил ситуацию с вызовом игроков из клубов Евролиги на сбор.

«Вызывая игроков на этот сбор, мы понимаем, что параллельно пройдут матчи Евролиги с участием ЦСКА, «Химок» и «Зенита». Будем консультироваться с клубами на тему того, кого они смогут отпустить, кого не смогут. До начала февраля у нас есть время, чтобы получить понимание на этот счет и скорректировать список. Пока он выглядит так, но он не окончательный. Есть ещё несколько игроков, за которыми следим», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Выбираем лучшего российского баскетболиста в ХХI веке Выбор невелик. Увы, за Шведом и Мозговым пока пустота.

Даже если никто из представителей клубов Евролиги не приедет в сборную, ситуация не выглядит критической. У Италии хватает своих представителей в клубах Евролиги и в НБА. Например, капитан команды Луиджи Датоме выступает за «Фенербахче», Данило Галлинари и Николо Мелли играют в НБА. «Милан» представляют Амедео Делла Валле, Рикардо Мораскини, Пол Билига, Андреа Чинчарини. То есть против России выйдет далеко не боевой состав итальянцев с игроками, которые мало кому известны в Европе.

В распоряжении Базаревича должны быть опытные бойцы Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Владимир Ивлев, Евгений Бабурин. Максим Григорьев в этом сезоне очень ярко выступает за «Парму» и тоже способен помочь национальной команде. Обыграть итальянцев в гостях — реальная задача. Тем более, что соперники не особо мотивированы из-за гарантированного места на Евробаскете-2021.

Что касается второго матча с Северной Македонией в Перми, то здесь проблемы с составом нельзя назвать каким-то весомым фактором. Северная Македония — соперник, которого Россия должна побеждать имеющимся костяком из представителей клубов Еврокубка и Единой лиги ВТБ.

Из группы выходят Италия плюс две другие команды. Если говорить совсем упрощенно, команде Базаревича нужно финишировать не ниже Северной Македонии или Эстонии. Это более чем посильная цель, какой-бы состав в итоге не вышел на площадку. Отчасти хорошо, что Россия не играет с эстонцами в первом окне. Эта команда теоретически может создать проблемы. Северная Македония — на бумаге слабейшая сборная группы, которая добиралась до нынешнего, 4-го этапа квалификации, с самого первого раунда в компании с такими «тяжеловесами» европейского баскетбола как Люксембург, Кипр, Косово, Португалия. Эту команду нужно обыгрывать с закрытыми глазами. По крайней мере, придётся накосячить до запредельно огромной степени, чтобы проиграть македонцам при горячей поддержке пермской публики.

Летом Понкрашова не вызвал Базаревич, а теперь не берут болельщики? В голосовании лидируют Швед и Джеймс, а в Химках фанаты верят, что Мозгов вернётся на паркет к звёздному матчу.

Квалификация Евробаскета-2021 намного проще отбора на Кубок мира в Китае, который команда Базаревича прошла, несмотря на все кадровые проблемы. Для переживаний о непопадании на этот турнир нет никаких причин. Самая главная задача — не допустить шапкозакидательского настроения на играх с Эстонией и Северной Македонией.