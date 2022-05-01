Титул «Лебронто» и провал с «Чикаго». История Демара Дерозана — главного неудачника НБА

Он пять раз играл на Матче всех звёзд, но не провёл ни одного удачного постсезона в карьере.

Демара Дерозана можно по праву назвать одним из главных неудачников НБА. Что ни сезон, то разочарование. И сколько бы он ни пытался добиться хоть чего-нибудь на клубном уровне, всё равно не выходит. Однако в этом году произошло то, чего от Дерозана, кажется, мало кто ожидал. 32-летний игрок провёл лучший сезон в карьере, вот только… Опять посыпался в плей-офф.

И это далеко не первый раз, когда Дерозан сдувается в решающей стадии сезона. За этим можно было наблюдать ещё во времена его выступления за «Торонто». И в особенности против команд Леброна Джеймса. С 2016 по 2018 год «Рэпторс» трижды встречались с «Кливлендом» в плей-офф и выиграли всего 2 матча из 14 – в финале конференции в 2016-м.

2017 год. Дерозан проводит лучший сезон в своей карьере, в среднем набирая 27,3 очка за игру. В полуфинале Восточной конференции «Торонто» встречается с «Кливлендом». «Рэпторс» противостоит Леброн – действующий чемпион НБА в расцвете сил. И вот результативность Демара падает до 20,7 очков, во втором матче он набирает всего 5 за 31 минуту. Итог – «Кавальерс» выносят соперника со счётом 4-0. В 2018-м история повторяется. Тогда «Рэпторс» заняли первое место на Востоке, но всё равно «отлетели» 0-4 от «Кливленда» в полуфинале плей-офф. Леброн отжигал так, что комментаторы прямо в эфире переименовали «Торонто» в «Лебронто».

В «Торонто» Дерозан стал звездой, но команда выиграла титул сразу после того, как он ушёл в другой клуб Фото: Jason Miller/Getty Images

После этого карьера Дерозана в «Рэпторс» подошла к концу. В руководстве игроку пообещали, что он останется в команде, однако своего слова не сдержали и в межсезонье обменяли его на Кавая Леонарда. И в первый год без Демара «Торонто» сразу же взял чемпионство, которого в карьере форварда так ни разу и не было.

«Это определённо было тяжело. Я выступал там девять лет, всё пережил. Сделал столько всего, о чём люди говорили, что мы никогда не сможем сделать. Я думаю, что это то, что двигало мной всю мою карьеру. Хотел разочаровать всех скептиков. Всё время, которое я провёл там, мы пытались построить победную организацию. Я стал игроком стартового состава Матча звёзд. Увидел, как Матч всех звёзд впервые проходит в Торонто, выходил в плей-офф, выигрывал награды, о которых можно только мечтать. Видел, как всё движется в правильном направлении.



Из-за одного человека, Леброна Джеймса, которому мы проигрывали, у нас не было шанса увидеть, во что это может превратиться. Не было шанса лично у меня. Я ушёл, а затем вижу, как эти парни сразу выиграли титул. Это было действительно тяжело. Я даже не стану лгать. Особенно после того, как мы проиграли в плей-офф, а ты сидишь сложа руки и видишь, как они побеждают. Ты вроде как думаешь: «Чёрт, я был проблемой?» – рассказывал Дерозан.



Был ли он проблемой? Разобраться поможет статистика. Здесь стоит обратить внимание на занимательный показатель под названием «On-Off +/-». Он отражает разницу между «плюс-минусом», который выдаёт команда с игроком на площадке и без него. В 11 из 13 сезонов команды Демара показывали лучшую статистику именно тогда, когда его на паркете не было. Исключением стал регулярный чемпионат этого года, а также сезона-2011/2012. А вот в плей-офф статистика совсем плачевная.

Демар Дерозан здорово дебютировал за «Чикаго», но только в регулярном чемпионате Фото: Mitchell Leff/Getty Images

До нынешнего сезона Дерозан выступал в плей-офф шесть раз. Четыре раза он становился худшим по показателю «плюс-минус» в своей команде, в остальные два года – третьим и пятым с конца. Это катастрофа не только по меркам отдельно взятого коллектива, но и по меркам всей лиги. Лучший результат Демара – 145-е место среди 204 участников плей-офф, а худший – 206-е из 210. Для сравнения, игравший с ним Кайл Лоури, которого также называли «чокером», всегда имел значительно лучший «плюс-минус». А в сезоне-2018/2019, когда Дерозан покинул «Торонто», даже стал лучшим игроком постсезона по этому показателю.

Сезон Суммарный «плюс-минус» Дерозана Место среди всех участников плей-офф «Плюс-минус» Кайла Лоури 2018-2019 -33 (худший в «Сан-Антонио»), второй с конца – Руди Гэй (-29) 206-й из 248 игроков +161 (лучший в лиге) 2017-2018 -65 (худший в команде), второй с конца – Якоб Пёлтль (-36) 206-й из 210 игроков -15 2016-2017 -69 (худший в команде), второй с конца – Патрик Паттерсон (-63) 209-й из 215 игроков -17 2015-2016 -76 (третий с конца), худший – Терренс Росс (-89) 208-й из 215 игроков +11 2014-2015 -47 (худший в команде), второй с конца – Грейвис Васкес (-42) 194-й из 208 игроков -28 2013-2014 -17 (пятый с конца), худший – Йонас Валанчюнас (-48) 145-й из 204 игроков +1

В общем, с Дерозаном и «Торонто», и «Сан-Антонио» закономерно показывали значительно худшую статистику в плей-офф. Вот и с «Чикаго» в этом сезоне вышло то же самое. Отрицательный «On-Off +/-» выдали всего пять человек, включая Демара. Однако он при этом является лидером команды по общему количеству сыгранных минут.

В «Сан-Антонио» у Дерозана не получилось стать новой версией себя Фото: Elsa/Getty Images

Конечно, показатель «плюс-минус» и его производные не всегда являются точным отображением полезности игрока. Однако в лиге нет ни одного баскетболиста, и тем более пятикратного участника Матча всех звёзд с подобной статистикой. Это о чём-то да говорит.

Почему же так происходит? Ответа не знает, кажется, и сам Демар. Не исключено, что здесь имеет место некоторая психологическая составляющая. Возможно, он просто не справляется с ответственностью и давлением, которые настигают игроков в решающей стадии сезона. Если говорить непосредственно о его игре, то можно предположить, что интенсивность защиты в плей-офф не позволяет ему легко набирать очки со средней дистанции, на которой он особенно хорош. А трёхочковые – больная тема для Дерозана, ведь его карьерный процент реализации из-за дуги – 28,8.

Начало сезона в «Чикаго» получилось для Дерозана очень хорошим. Но в плей-офф снова ничего не вышло Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Как бы то ни было, и нынешний постсезон Демар, увы, провёл не лучшим образом. В первом раунде «Милуоки» одолел «Чикаго» со счётом 4-1. В единственном победном матче Дерозан записал на свой счёт 41 очко, а вот в остальных четырёх в среднем набирал 15,7 очка – почти в два раза меньше, чем в ходе регулярного чемпионата.



Правда, самого Дерозана вылет в первом раунде плей-офф нисколько не смущает. Вот как он описал свой первый сезон в «Буллз»:



«Идеально. Лучше и быть не могло. Отличный сезон, и это ещё мягко сказано».



И если уж для него 1-4 на старте постсезона – это идеально, то больше вопросов нет. Справедливости ради от нынешнего «Чикаго», неспособного защищаться в «краске» или выстраивать толковую игру в нападении, вряд ли можно было ожидать чего-то большего. Но настрой у Демара, конечно, совсем не чемпионский. И пока всё идёт к тому, что заветный «перстень» Дерозан так и не получит.