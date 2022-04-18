Ирвинг послал болельщиков Бостона, Дерозан опять сдулся. Лучшее на старте плей-офф НБА

Плей-офф НБА только-только стартовал, но решающая часть сезона уже принесла болельщикам множество эмоций. И пока накал страстей продолжает расти, мы представляем вашему вниманию пятёрку самых ярких моментов первых игровых дней.

Демар Дерозан: версия плей-офф

В стартовом матче первого раунда плей-офф «Чикаго» потерпел поражение от «Милуоки» – 86:93. Демар Дерозан, который крайне убедительно провёл регулярный чемпионат, по традиции посыпался в решающей стадии сезона. Он набрал 18 очков, попав всего 6 из 25 с игры. Справедливости ради cтоит отметить, что проблемы с реализацией наблюдались у всей команды. В четвёртой четверти у «Буллз» было всего 6 успешных попаданий при 28 попытках (24%).



«Бакс» ничего не делали в защите. Большинство бросков, которые я совершил, были открытыми и казались хорошими… Ни за что, чёрт возьми, я снова ни за что не сыграю 6 из 25. Гарантирую вам, в следующий раз мы не совершим столько промахов», — сказал Демар после матча, но болельщики «Чикаго» как-то с опаской начали вспоминать мемы про «Лебронто». Именно так называли бывшую команду Дерозана после регулярных поражений от «Кливленда» Леброна Джеймса.

Прорыв Джордана Пула

В первом матче противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс» победу одержали первые – 123:107. Героем матча стал защитник «воинов» Джордан Пул, который впервые в карьере сыграл в матче плей-офф.

Джордан Пул Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Дебютировал он очень уверенно, став самым результативным игроком матча с 30 очками. Ещё в прошлом году Пул играл в G-лиге, а вчера выдал один из лучших дебютных матчей в истории франшизы. Больше него в своём первом матче плей-офф набирал только легендарный Уилт Чемберлен (35).

Акция протеста на матче «Миннесоты»

Матч между «Мемфисом» и «Миннесотой» (117:130) был прерван из-за акции протеста против владельца «Тимбервулвз» Глена Тейлора. Во второй четверти женщина с цепью подошла к стойке с корзиной и приковала себя к ней. Службе безопасности потребовалось более минуты, чтобы перерезать цепь и увести девушку с площадки.

Это уже вторая акция протеста, состоявшаяся на матчах «Миннесоты» за прошедшую неделю. Во время матча плей-ин с «Клипперс» другая активистка пыталась приклеить свои руки к паркету. Обе девушки являются участницами одной и той же группы по защите животных. На них были надеты футболки с надписью «Глен Тейлор жарит животных живьём», которая отсылает к инциденту на принадлежащей бизнесмену птичьей ферме. По слухам, из-за ненадлежащего содержания кур там произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, после чего более 5 млн птиц были умерщвлены негуманным образом.



Протестующие призывают ускорить продажу «Тимбервулвз», которая должна состояться в 2023 году, немедленно отстранить Тейлора от ежедневного управления командой, а также обязать миллиардера пожертвовать $ 11,3 млн благотворительным организациям и приютам для животных.

Кайри Ирвинг против болельщиков «Бостона»

В первом матче между «Бостоном» и «Бруклином» Кайри Ирвинг решил повоевать с болельщиками своей бывшей команды. В ответ на свист, доносившийся с трибун, защитник кривлялся, показывал неприличные жесты и даже послал одного из болельщиков «Селтикс», выкрикнув грубый вариант фразы «Иди ты». После этого он, конечно, набрал 13 очков, забросив 5 из 5 с игры, но за подобное поведение игроку грозит штраф в размере $ 40 тыс.



Между игроком и фанатами «Бостона» сложились непростые отношения после того, как в 2019 году он пообещал продлить контракт с клубом, но в итоге покинул стан «кельтов» в качестве свободного агента.



Несмотря на произошедшее, Ирвинг стал лучшим игроком первой встречи с «Бостоном», набрав 39 очков, 5 подборов, 6 передач и 4 перехвата. Причём сделать это ему удалось в непростой для себя период: сейчас Кайри соблюдает пост, который подразумевает отказ от еды и воды от рассвета до заката.

Баззер Тейтума

Победу в вышеупомянутом матче «Бостону» принёс потрясающий Джейсон Тейтум. На последней секунде при счёте 114:113 в пользу «Нетс» он оформил эффектное попадание из-под кольца.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

Помимо этого, он стал самым результативным в составе команды (31 очко), отдал больше всех передач (8), а также выдал несколько хайлайтов. Например, заблокировал бросавшего в прыжке Кевина Дюранта, через которого до этого оформил фэйдэвэй с разворота.



Любопытно, что на последнюю атаку у «Бостона» было 12 секунд и в запасе был тайм-аут, которым тренерский штаб «кельтов» решил не пользоваться. В итоге именно быстрая атака позволила хозяевам разорвать оборону «сетей», а вход Тейтума и победный бросок стал логической точкой атаки. Даже не хочется думать, что было бы, не забей Тейтум этот разворот через Кайри Ирвинга.