«Финикс» потерял Букера, «Бакс» — Миддлтона, «Чикаго» переворачивает серию с чемпионом

Травма Букера
Неприятные новости для болельщиков «Финикса» — главная звезда команды Девин Букер получил травму подколенного сухожилия и она оказалась достаточно серьёзной. По информации американских баскетбольных инсайдеров, травма защитника «Санз» относится к первой категории, а значит, срок возвращения составит примерно 2-3 недели. Источники внутри лучшей команды регулярного чемпионата говорят, что не ждут Букера в игре номер 3 и 4, а это значит, что Крису Полу и компании придётся максимально быстро перестраиваться.
Проблемы с этим сухожилием мешают Букеру уже больше года. Именно из-за этого повреждения он периодически пропускает матчи. В нынешнем сезоне такое случалось в ноябре. Тогда звезда «Санз» пропустила 7 игр.
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Повреждение Букера определённо внесет изменение в расклад сил в серии с «Пеликанс». Но даже без своей главной звезды, набирающей 26,8 очка + 5 подборов + 4,8 передачи в регулярном чемпионате, «Санз» считаются явными фаворитами. Счёт в серии после двух матчей 1:1, но сможет ли «Новый Орлеан» воспользоваться отсутствием Букера?
Феноменальный «Даллас»
Болельщикам «Финикса» есть за что переживать, но успокоить их должен «Даллас». Команда осталась без Луки Дончича, также пропускающего первые матчи плей-офф из-за травмы. Казалось, что без словенского вундеркинда «Маверикс» не смогут на равных тягаться с «Ютой», но всё оказалось совсем не так. Да, первую игру техасцы проиграли, но зато взяли следующие две, в том числе и сегодняшнюю в Солт-Лейк-Сити.
Из тени Дончича полноценно вышел Джейлен Брансон. 25-летний защитник набрал сегодня 31 очко из 126 командных, забивая порой мячи в излюбленном стиле Луки Дончича и как будто руководствуясь правилом «чем сложнее бросок, тем красивее попадание».
«Маверикс», помимо геройств Брансона, показали командный баскетбол, получив отличную помощь со скамейки: трио Клебер-Бертанс-Грин набрало 44 очка в шесть рук. Теперь «Даллас» вернул себе преимущество площадки, которое они потеряли, проиграв первый матч. Дончич уже сменил гражданскую одежду на тренировочный костюм и вроде готов в ближайшее время вернуться в игру. Но теперь встаёт главный вопрос: а нужно ли форсировать возвращение Луки, если команда и так побеждает? Техасцы точно получили стратегическое преимущество, которое не только позволяет им лидировать в серии, но и иметь возможность ещё приберечь свою главную звезду.
Фото: Justin Ford/Getty Images
Возвращение «Мемфиса» и трипл-дабл Моранта
«Мемфис» и «Миннесота» выдают жаркую серию. После победы в первой игре «волки» доказали, что от них можно и нужно ждать сюрприза. 22-летний лидер «Гриззлиз» Джа Морант набрал 32 очка в первом проигранном матче, но затем немного перестроил свои действия. Уже во втором матче Морант набрал 23, показывая процент реализации выше 50 процентов, а в матче номер три ограничился 16, но собрал 10 подборов и сделал 10 передач. Трипл-дабл не только принёс победу «мишкам», но и стал первым в истории клуба.
Более того, «Мемфис» по ходу матча отыгрался с «-26», перевернув игру во второй половине. Такой мощный удар по самолюбию игроков «Вулвз» точно не пройдёт бесследно. Осталось понять, отправит ли он их в нокаут или, напротив, станет переломной точкой в серии?
Фото: Stacy Revere/Getty Images
Перерождение Дерозана и травма Миддлтона
У Демара Дерозана своеобразные отношения с плей-офф. Нет сомнений, что каждый, кто сколько-нибудь следит за НБА, знает, как (и сколько) того критиковали за матчи в составе предыдущих команд. После поражения в первой игре серии с «Милуоки» Дерозан снова получил гигантскую порцию критики, но быстро исправился. Уже в следующем матче реализовал 16 из 31 броска, набрав 41 очко из 114 командных. Демар как будто бы и не уходил с паркета, отыграв почти 44 с половиной минуты.
«Буллз» сравнивают счёт в серии с действующими чемпионами, и теперь их акции на победу в серии ещё немного подросли. Травма колена одного из лидеров «Бакс» Криса Миддлтона оказалась серьёзной, а уже после МРТ появилась информация, что он точно пропустит остаток серии.
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