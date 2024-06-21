Спасибо, Хави! Легендарный тренер «Зенита» продолжит творить историю в России

Это и ожидаемо, и неожиданно одновременно. «Зенит» принял верное решение, от которого напрямую зависела судьба команды как минимум в следующем сезоне. Петербуржцы продлили контракт с главным тренером Хавьером Паскуалем. И это действительно прям вау и аплодисменты. Оставить Паскуаля — это оставить себя в списке претендентов на титул в Единой лиге и гарантировать приход в команду игроков высочайшего уровня.

Почему? Потому что Хавьер — легендарная фигура. Не только для «Зенита», это понятно каждому любителю баскетбола в России, Паскуаль — знаковый тренер для всего европейского континента. Когда он только пришёл в петербургский клуб, в голове было что-то вроде: «Чего? Это вообще как? Он вместо Плазы, серьёзно?» Ничего не имею против Жоана, но чего с ним достиг «Зенит»? 18-е место в Евролиге и шестое — в Единой лиге. Амбиции петербуржцев сказали ему: «Привет, можешь паковать чемоданы».

И вот в этот момент команду принимает Хавьер Паскуаль. Буквально Хосеп Гвардиола европейского баскетбола, легендарный тренер «Барселоны». Загибайте пальцы: чемпион Евролиги, четырёхкратный чемпион, трёхкратный обладатель Кубка, четырежды победитель Суперкубка Испании. И это только с «Барселоной». Но Паскуаль доказал свой статус (если это ещё кому-то было нужно) и за пределами родной страны. За два года с «Панатинаикосом» в Греции он дважды стал чемпионом страны и ещё взял национальный кубок. И вот он тренер «Зенита». Вау? Ещё какое вау.

Хавьер Паскуаль, сезон-2018/2019 Евролиги Фото: Getty Images

И он снова всё всем доказал сразу же, с первого полноценного сезона в России. Первое место в регулярном чемпионате Единой лиги (впервые в истории), бронза турнира и, самое главное, выход в плей-офф Евролиги, где состоялась незабываемая серия с «Барселоной», бывшей командой Паскуаля, и «Зенит» вписал своё имя в историю европейского баскетбола.

Уже круто? Да, но Хави только разминался. На следующий сезон он сделал «Зенит» чемпионом Единой лиги, прервав ужасающую доминирующую серию ЦСКА и совершив легендарный камбэк в том самом финале. Ощущение, что после этого момента многие в Петербурге узнали, что в городе есть другой «Зенит», который тоже заслуживает любви. И он её получил. На каждой последующей встрече болельщиков с игроками и тренерским штабом команды людей было всё больше. После чемпионства в любви купались все, но Паскуаль — больше остальных. Его имя скандировал каждый болельщик. Хави — легенда.

Хавьер Паскуаль, сезон-2023/2024 Фото: БК «Зенит»

Да, следующие два года после чемпионства вышли уже не такими удачными, но Паскуаль делает для «Зенита» больше, чем просто добывает титулы (а он выиграл ещё Кубок и Суперкубок России). Он повышает статус клуба в Европе. Именно ради работы с Хавьером в Петербург и Россию в нынешних условиях едут такие звёзды, как Томас Эртель и Кайл Курич. Ради работы с Паскуалем Боян Дублевич покидает «Валенсию», в которой провёл 11 лет и стал живой легендой.

Весь сезон-2023/2024 ходили слухи о скором уходе Паскуаля в связи с истечением контракта. «Реал», «Монако», «Анадолу Эфес», «Барселона». Почти любой клуб Евролиги. Все хотели Паскуаля. И я думал, что по окончании сезона придётся сказать Хави: «Прощай, спасибо за всё!» Но, к огромному счастью, я говорю: «Хави, спасибо, что остался!»