Леброн Джеймс — лучший в олимпийской сборной США по баскетболу в свои 39 лет

Олимпийская баскетбольная команда США, готовящаяся к Играм в Париже 2024 года, выглядит потенциально как одна из самых талантливых за всю историю. В составе команды — звёзды уровня Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса из «Лейкерс», а также игроки калибра Стефена Карри, Кевина Дюранта, Джоэла Эмбиида и Энтони Эдвардса. Такой набор талантов не может не восхищать, и в преддверии Олимпиады команда уже провела подготовительный этап в Лас-Вегасе.

Среди множества звёзд в тренировочном лагере сборной США Леброн Джеймс, вопреки своему статусу опытного игрока, привлекал особое внимание. Однако главным открытием оказался Купер Флэгг, 17-летний баскетболист из Дьюка, показавший тот уровень игры, что может сыграть решающую роль в будущих матчах.

Во время тренировочного сбора произошло нечто неожиданное: 39-летний Леброн Джеймс, легенда НБА, продемонстрировал, что его мастерство по-прежнему на высоте. Его достижения говорят сами за себя: Джеймс, установивший рекорд НБА по количеству набранных очков и готовящийся к 22-му сезону в лиге, был признан лучшим игроком национальной команды по результатам опроса, проведённого The Athletic среди участников олимпийского сбора.

Видео можно посмотреть на канале LakeShow Highlights в YouTube.

Состав сборной США наполнен будущими членами Зала славы и часто сравнивается с легендарной «Дрим-тим» 1992 года. Однако Джеймс победил в опросе, набрав наибольшее количество голосов — пять. Стефен Карри, Энтони Эдвардс и Джру Холидей получили по два голоса. Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Кавай Леонард и Бэм Адебайо — по одному.

Будет захватывающе наблюдать за тем, как Стив Керр будет распределять игровое время и определять роли баскетболистов в команде. В преддверии своего 22-го сезона в НБА Леброн Джеймс не оставил сомнений, что он по-прежнему принадлежит к элите лиги.