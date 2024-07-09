Как 17-летний студент чуть не совершил сенсацию против сборной США в преддверии Олимпиады

Купер Флэгг становится всё более заметной фигурой на баскетбольном горизонте, и это при том, что до его дебюта за команду университета Дьюка в NCAA ещё целых четыре месяца. С каждым новым выходом на паркет статус 17-летнего форварда крепнет, и это не ускользнуло от внимания на последних тренировках сборной США. На второй день спаррингов, устроенных для закалки американской команды, Флэгг без труда перехватил внимание, оставив в тени даже 12 игроков из НБА.

Купер снова вышел на передний план, преодолевая защиту звёзд уровня Энтони Дэвиса и Джру Холидэя и не уступая в борьбе даже Бэму Адебайо. Игра Флэгга была настолько впечатляющей, что спарринг-команда была всего в одном шаге от победы над основным составом американцев, но последний шанс, увы, достался не форварду. В итоге бросок Брэндина Подзиемски был заблокирован Дэвисом, что и определило исход игры, в которой сборная США одержала победу с минимальным преимуществом — 74:73.

Несмотря на отсутствие официальных цифр, игра дебютанта из Дьюка стала несомненной изюминкой. Его выступление вызвало всеобщее восхищение даже без подробной статистики. «Я полагаюсь на свои умения и профессионализм. И, без сомнения, знаю свои роль и цели», — сказал Флэгг во время общения с журналистами.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Скауты НБА не могли не заметить взлёта Купера Флэгга, и по-прежнему мало сомнений, что он станет первым номером драфта 2025 года. Сам же Флэгг с оптимизмом смотрит на предстоящие Олимпийские игры в Париже, предрекая, что американская команда не оставит соперникам шансов на пути к золоту. «Эта команда продемонстрирует своё превосходство над каждым соперником на пути», — поделился мнением форвард.

Флэгг всё ярче проявляет себя, и его последние появления на тренировочной площадке только подогревают атмосферу в преддверии его первого сезона за Дьюк. Его уверенность и техника уже вызывают восторг у фанатов и одобрительные кивки от тренеров. Пока неизвестно, каких высот он достигнет, но одно можно сказать уверенно: Купер Флэгг — это имя, которое мы будем слышать часто.