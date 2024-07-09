Федерация баскетбола Хорватии прокомментировала драку Зубаца и Шарича

Федерация баскетбола Хорватии отреагировала на драку двух хорватских баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ивицы Зубаца («Лос Анджелес Клипперс») и Дарио Шарича («Денвер Наггетс») в греческом баре в ночь понедельника в 5:30 по местному времени.

«После финального матча олимпийского квалификационного турнира в Греции и совместного ужина тренер [Йосип Сесар] поблагодарил игроков команды за очередной хороший матч и борьбу в финале с командой Греции, после чего принял решение распустить сборную, посчитав, что совместного возвращения в Загреб (столица Хорватии) не будет, а все игроки разъедутся разными маршрутами в соответствии со своими потребностями.

После нескольких недель тяжёлой подготовки и матчей игроки решили провести прощальный сбор перед возвращением в свои дома или клубы. Во время вечеринки в одном из клубов Афин некоторые наши игроки подверглись нападению сначала словесно, а затем и физически, что, естественно, заставило их защищаться. Это был недолгий инцидент, который был прерван вмешательством охраны клуба», — говорится в официальном заявлении хорватской федерации баскетбола.