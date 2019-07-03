Даниил Медведев — Алексей Попырин. Прогноз: лёгкой прогулки не будет

3 июля в матче второго круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Даниил Медведев сыграет с Алексеем Попыриным. Букмекеры отдают предпочтение российскому теннисисту: сделать ставку на победу Медведева можно с коэффициентом 1.18.

Анализ матча Даниил Медведев — Алексей Попырин (03.07.2019)

Задача-минимум для российского теннисиста — защитить рейтинговые очки, набранные год назад. Для этого осталось сделать один шаг, ведь на Уимблдоне-2018 Медведев дошёл до третьего круга, где не справился с нервами и уступил в пятисетовой бойне французу Адриану Маннарино, хотя взял две стартовые партии.

За минувший год Медведев кое-чего добился и взлетел в рейтинге на 40 позиций, хотя проблемы с психологией время от времени о себе напоминают. Тем не менее, его прогресс на травяном покрытии сомнений не вызывает. Подготовительные турниры прошли неплохо — обидное поражение от Люки Пуи в Штутгарте и полуфинал в Лондоне.

В Великобритании удалось отомстить французу, а также победить в двух партиях Фернандо Вердаско и Диего Шварцмана. Даниила в шаге от финала остановил Жиль Симон, сумевший воспользоваться перепадами в игре соперника и дожать его в переломный момент (6:7, 6:4, 6:3).

Первый круг Уимблдона получился довольно противоречивым. В целом россиянин был хорош и показал неплохую физическую готовность, вот только пара моментов испортила послевкусие. В середине второй партии случился глубокий провал, в результате которого дело дошло до тай-брейка.

Медведев всё же дожал соперника, а в третьем сете и вовсе заметно его превосходил, но на счёте это не отражалось. Использовать игровое преимущество не удалось, а потому случился второй тай-брейк. Словом, победа в трёх партиях над довольно проходным соперником потребовала немалых усилий.

В ключевые моменты оставаться в седле помогала подача. 15 эйсов при трёх двойных ошибках, 89% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом — цифры отменные. Но теперь противник будет посерьёзнее, наказать за неровную игру и невынужденные остановки он точно способен.

Честно говоря, котировки на победу Даниила во втором круге удивляют. Разумеется, он будет фаворитом, но коэффициент 1.18 на лобовую победу — это перебор. Алексей Попырин стремительно прогрессирует, учится грамотно использовать свою мощь и тоже обладает убойной подачей.

В первом раунде он зачехлил Пабло Карреньо-Бусту в трёх сетах. Справедливости ради, испанец не особенно силён на траве, и всё же пассажиром его назвать нельзя. 19-летний австралиец редко позволяет делать брейки, так что встреча двух похожих теннисистов рискует получиться близкой.

Самый простой вариант — брать верх. Два молодых теннисиста, оба мощно подают и не отличаются стабильностью, плюс быстрое покрытие — предпосылок к частым брейкам немного. ТБ 35,5 гейма за 2.07, тай-брейк за 1.77 и ТБ 3,5 сета за 1.88 явно достойны внимания.

Ставки на матч Даниил Медведев — Алексей Попырин

Котировки на победу Даниила удивляют. Разумеется, он будет фаворитом, но коэффициент 1.18 на его победу — это перебор. Попырин стремительно прогрессирует, учится грамотно использовать свою мощь и тоже обладает убойной подачей. Самый простой вариант — брать верх.

Ставка №1: ТБ 35,5 гейма за 2.07.

Ставка №2: тай-брейк за 1.77.

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