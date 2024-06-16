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Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Евро-2024 Словения — Дания

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Евро-2024 Словения — Дания
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16 июня в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене» состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Дания. Начало – в 19:00 мск.

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Эксперты считают явным фаворитом скандинавов: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.77. Победа словенцев оценивается в 4.95. На ничью дают коэффициент 3.62.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.06.

Наиболее вероятный исход матча — 1:0 в пользу сборной Дании (5.50). С коэффициентом 6.40 можно заключить пари на ничью 1:1.

Чуть ниже оценивается вероятность победы датчан со счётом 2:0 (6.80) и нулевой ничьей (8.70).

Ставки на победу сборной Дании со счётом 2:1 принимаются с коэффициентом 8.80.

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