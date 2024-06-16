Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Сербия — Англия на Евро-2024

16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Германии состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.48. Это примерно 67% вероятности. Победа сборной Сербии доступна за 7.80 (12%). Ставки на ничью принимаются за 4.80 (21%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.11.

Самый вероятный исход встречи — 2:0 в пользу сборной Англии (6.10). На победу англичан со счётом 1:0 дают коэффициент 6.20.

Заключить пари на ничью 1:1 предлагается за 7.80, а на 2:1 в пользу сборной Англии — за 8.40.