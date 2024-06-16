Польша — Нидерланды: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024 16 июня

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.92.

«В первом туре чемпионата Европы сойдутся Польша и Нидерланды. Польскому коллективу будет очень тяжело выйти в плей-офф — помимо голландцев в соперниках есть еще и Франция. Может сборная третьей финишировать и так пройти дальше, в случае положительной статистики. Но в этой паре я все равно верю в успех «оранжевых».

Давно мы не видели каких-либо успехов Нидерландов на международной арене, даже бронзу и серебро они давно не получали. Весьма неплохо команда смотрелась на ЧМ-2022, но там ее в плей-офф остановили будущие чемпионы, аргентинцы. На Евро-2020 тоже не удалось «летучему голландцу» чего-то добиться. Но я верю в этот коллектив. У него много опытных и сильных игроков. Многие недооценивают подопечных Кумана, но, как по мне, это играет им на пользу — общественность не давит.

Польша же, в основном, держится за счет своих звездных игроков — Левандовского, Щенсного, Шиманьского. Но вот сейчас форвард будет недоступен из-за травмы. Это, конечно, большая потеря для коллектива, начинать турнир без своего капитана. Групповой этап подопечных Михала Пробежа явно буде тяжелым — им еще предстоит играть с Францией и Австрией. Так что можем мы команду увидеть как на второй позиции, так и вовсе на последней.

В их паре я никак не предвижу успех поляков. Нидерланды намного сильнее. Они стремятся к попаданию в плей-офф и после этого матча сделают первый шаг, набрав три очка», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».