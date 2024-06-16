Прогноз «Чемпионата» на матч Словения — Дания

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Словения — Дания.

Ставка: победа Дании за 1.75.

Словения в последнее время прогрессирует. Улучшение уровня игры помогло сборной без излишней суеты и нервов добыть путёвку на Евро-2024. В квалификации «парни» потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2). Словенцы умело прессингуют, надёжно обороняются и верят в талант голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака вытаскивать сложные мячи. Он наверняка будет ключевой фигурой.

Квалификацию на Евро-2024 Дания прошла хорошо. Она набрала 22 очка и заняла первое место в группе Н, опередив Словению по дополнительным показателям. Подкосили уверенность в стабильности «алой гвардии» поражения в матчах с Казахстаном (2:3) и Северной Ирландией (0:2), но затем подопечные Каспера Юльманна одержали победы в играх со Швецией (2:1) и Норвегией (3:1).

Судя по последним товарищеским играм, Дания набрала хорошую форму перед стартом Евро-2024. Каспер Юльманн наверняка сделал выводы из провального ЧМ-2022, и второе фиаско не случится. Словения — это предсказуемая сборная, которая вряд ли сможет удивить. С учётом результатов последних очных встреч мы предлагаем сделать ставку на победу Дании за 1.75.