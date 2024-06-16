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Словения — Дания: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата Европы по футболу

Словения — Дания: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата Европы по футболу
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Англия — безоговорочный фаворит группы, а вот за вторую строчку борьба развернётся нешуточная.
Что касается подготовки, то Словения не играла с сильными соперниками, поэтому игра с Данией будет серьёзным испытанием. Даже если анализировать состав, то видна огромная разница между двумя командами, у Словении нет суперзвёзд.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дания в 2020 году дошла до полуфинала Евро и наверняка захочет повторить свой успех. В контрольных играх датчане были сильнее шведов и обыграли сборную Норвегии со счётом 3:1. Первый матч на крупном турнире всегда проходит нервно, эмоционально и с высокой ответственностью. Дания превосходит своего соперника, но на голы я не рассчитываю.

Моя ставка – тотал меньше 2.5 за 1.70», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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