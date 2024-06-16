Словения — Дания: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата Европы по футболу

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Англия — безоговорочный фаворит группы, а вот за вторую строчку борьба развернётся нешуточная.

Что касается подготовки, то Словения не играла с сильными соперниками, поэтому игра с Данией будет серьёзным испытанием. Даже если анализировать состав, то видна огромная разница между двумя командами, у Словении нет суперзвёзд.

Дания в 2020 году дошла до полуфинала Евро и наверняка захочет повторить свой успех. В контрольных играх датчане были сильнее шведов и обыграли сборную Норвегии со счётом 3:1. Первый матч на крупном турнире всегда проходит нервно, эмоционально и с высокой ответственностью. Дания превосходит своего соперника, но на голы я не рассчитываю.

Моя ставка – тотал меньше 2.5 за 1.70», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».