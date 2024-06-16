Польша — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Европы по футболу 16 июня

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.53.

«Обсудим матч между Польшей и Нидерландами. В группе с этими командами еще играют Австрия и Франция.

Франция — явный фаворит, а вот Австрия ничем не уступает голландцам.

Поэтому Нидерландам к встрече с австрийцами нужно подойти максимально в комфортной ситуации, то есть обыгрывать Польшу, но еще и крупно побеждать, то есть делать разницу мячей. Именно Нидерланды и Австрия разыграют между собой второе место в группе.

Голландцам нужно играть агрессивно и забивать как можно больше. Поляки с трудом пробрались на Евро через стыки и уже давно не показывали хорошую игру. Известно, что не сыграет Левандовски, то есть не самая сильная сборная Польши сыграет в не самом сильном составе. Понятно, что поляки будут стараться и, может быть, даже будут ставить «автобус».

Инициатива будет на стороне голландцев, которым очень важно выиграть крупно. Мне кажется, что если и брать точный счет на этот матч, то тут будет победа Нидерландов 2:0 или 3:0. От этого исхода я и буду отталкиваться при выборе ставок.

Мои прогнозы на этот матч: победа Нидерландов с форой (-1,5), а также Польша не забьет», — приводит слова Мора «РБ Спорт».