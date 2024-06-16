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Польша — Нидерланды: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 в Гамбурге

Польша — Нидерланды: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 в Гамбурге
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: индивидуальный тотал Нидерландов больше 1.5 за 1.78.

«Сборная Нидерландов будет стартовать на турнире матчем с командой Польши, которая является очень серьёзным соперником. Поляки научились играть от обороны по слаженной схеме и не допускать большого количества моментов у своих ворот.

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Но я смотрел последние матчи сборной Нидерландов, и нужно отметить, что голландцы очень продуктивно играли в нападении. Хорошая группа атаки, много ярких исполнителей, включая даже Мемфиса Депая, могут себя проявить. Если сборная Нидерландов сможет открыть счёт в этом матче, то у неё есть все шансы на то, чтобы забить много голов.

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16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да и вообще, нужно заметить, что этот чемпионат Европы стартовал абсолютно нехарактерно – мы видим много голов в каждом матче. Поэтому у меня складывается полное ощущение, что сборная Нидерландов, если она сможет почувствовать себя комфортно внутри матча со сборной Польши, окажется в состоянии забить много мячей. Мой прогноз на эту встречу – сборная Нидерландов ТБ 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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