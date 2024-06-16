Словения — Дания: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 16 июня

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Дания. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «алую гвардию»: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.77. Успех словенцев оценивается в 4.95. На ничью дают коэффициент 3.62.

Смотреть матч Евро-2024 Словения — Дания можно будет на канале «Матч!».

Букмекеры считают, что игра Словения — Дания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют словенцы, сыграет коэффициент 1.69. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.06.

Словения в последнее время прогрессирует. Улучшение уровня игры помогло сборной без излишней суеты и нервов добыть путёвку на Евро-2024. В квалификации «парни» потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2).

Отличительная черта Словении под управлением главного тренера Матьяжа Кека — жёсткая схема и чёткое выполнение требований наставника. Кроме этого, словенцы умело прессингуют, надёжно обороняются и верят в талант голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака вытаскивать сложные мячи.

Провал на ЧМ-2022 стал отправной точкой для изменений в сборной Дании. Главный тренер Каспер Юльманн не стал резко менять принцип формирования состава и сохранил место в заявке на Евро-2024 большинству ветеранов. Он пересмотрел принципы подготовки и внёс небольшие коррективы в схему.

Квалификацию на Евро-2024 датчане прошли хорошо. Они набрали 22 очка и заняли первое место в группе Н, опередив Словению по дополнительным показателям. Подкосили уверенность в стабильности Дании поражения в матчах с Казахстаном (2:3) и Северной Ирландией (0:2), но затем подопечные Каспера Юльманна хорошо провели товарищеские игры перед стартом ЧЕ-2024.