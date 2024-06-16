Сербия — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру группового турнира Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.28.

«Сербия и Англия сыграют друг с другом в 1-м туре чемпионата Европы в Германии. Конечно, я не вижу тут никаких шансов для номинальных хозяев поля. Уверен в успехе «трёх львов».

Для меня Англия — вообще фаворит всего Евро. Сборная давно рвётся к трофею, она даже была к нему максимально близка на предыдущем чемпионате Европы. Конечно, все фанаты сборной ждут успеха своей команды.

Уровень национальной команды Англии настолько высокий, что тех игроков, которые в итоге не попали в заявку, с радостью себе бы взяли остальные топовые сборные. Все обсуждали, что не сыграют на Евро Мэдисон, Грилиш, даже Рашфорд. Всё это топовые футболисты, которые просто не прошли в состав. Есть и большие ожидания от тренера Саутгейта. Уже почти официально известно, что если он и в этот раз не выиграет, то точно будет уволен.

Со всем этим бэкграундом мы и подходим к матчу с Сербией. Конечно, это крепкая команда, которая так просто себя в обиду не даст. Но с Англией её нет смысла сравнивать. Уровни слишком различаются. К тому же и в товарищеских матчах «белые орлы» были не столь успешны в последнее время.

Так что особо долго обсуждать эту игру не вижу смысла. Ставлю на уверенную победу Англии», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».