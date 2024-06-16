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Словения — Дания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Словения — Дания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: ИТМ 1 гола Словении за 1.35.

«Словения и Дания играли в одной группе к отбору на Евро. Сборные выдали 1:1 в Любляне и 2:1 в Копенгагене. Беру индивидуальный тотал первой команды меньше 1 со скромным кэфом 1.35. Для экспресса сгодится.

Думаете, что это странный выбор с учётом очных матчей? Во-первых, голы Словении во встречах с Данией стали статистической аномалией – xG 0.59 дома и 0.06 на выезде. На дистанции это скажется.

Во-вторых, страхуюсь возможным возвратом. Один гол видится максимумом для номинальных хозяев, большее Дания не позволит. Да и пора уже на этом Евро хоть кому-то вспомнить про оборону", — отметил Прокофьев.

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