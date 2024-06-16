Словения — Дания: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Европы по футболу 16 июня

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 1.71.

«Первый матч в группе очень опасен, хотя Дания явный фаворит. Коэффициент на ее победу 1.80 против 5.00 для словенцев. Для меня все выглядит не так явно.

Эти команды были в одной группе к отбору на Евро и закончили отбор на первой и второй строчке, соответственно, набрав по 22 очка. Разница мячей была почти одинаковая у Дании 19:10, а у Словении — 20:9. Очные игры закончили с перевесом Дании благодаря победе на домашней арене. На поле словенцев была зафиксирована ничья (1:1). Кто помнит те игры, то Дания доминировала, вела игру, создавала моменты, но словенцы справлялись. Конечно, как и многие, я думаю, что матчи к отбору и сам официальный турнир — это две совершенно разные вещи, но это первый тур, и даже у таких мастеров нервы не железные.

В обеих командах есть люди, которые могут решать моменты. Я говорю про форвардов Шешко и Хойлунда, да еще и добавьте туда Поульсена. Кстати, Поульсен и Шешко — два одноклубника, и словенец в этом сезоне играл лучше. Будет интересно посмотреть на их конкуренцию в этом матче. Также и битва вратарей у нас Облак — Шмейхель.

Матч будет трудный, команды очень хороши. Уверен, что вратари как раз сыграют большую роль. Я бы присмотрелся к этим командам. Практически все свои прогнозы на первый тур буду делать очень аккуратно. Мне кажется, в этом матче датчане и словенцы также начнут спокойно, будут присматриваться, ведь стратегически важно начать турнир хорошо, так как третья команда также выходит из группы. Преимущество будет за Данией, мы увидим их контроль мяча, а Словения в основном будет обороняться. Я бы взял ставку — первый тайм меньше одного гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».