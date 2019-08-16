Андрей Рублёв – Даниил Медведев. Прогноз: победа над Федерером добавит сил

17 августа в матче четвертьфинала мужского турнира категории Masters в Цинциннати Андрей Рублёв сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают явное предпочтение восьмой ракетке мира: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.33.

Физическая готовность Медведева восхищает – вот уже почти три недели подряд он выступает на высочайшем уровне. Сперва был финал в Вашингтоне с победами над Марином Чиличем и Фрэнсисом Тиафо, но дотянуться до титула не получилось. Ник Кирьос крепко держал подачу и вырвал оба тай-брейка.



В Монреале расклад не изменился: на пути к финалу россиянин вновь не проиграл ни единой партии. Хотя все соперники входили в топ-35 рейтинга (Кристьян Гарин, Кайл Эдмунд), а двое вообще находились в топ-10 (Доминик Тим и Карен Хачанов). Но Даниил лишь в одном сете проиграл больше трёх геймов.

Правда, с финалом снова не задалось: великолепный Рафаэль Надаль и поднявшийся ветер не оставили Медведеву шансов. Рафа после победы снялся с турнира в Цинциннати, а наш теннисист как ни в чём не бывало продолжил борьбу. Надо признать, что пока всё складывается просто превосходно.



Уровень оппонентов был предельно ровным. Достаточно сказать, что Кайл Эдмунд, Бенуа Пэр и Ян-Леннард Штруфф занимают в рейтинге 30-е, 32-е и 33-е места соответственно. Россиянин спокойно одержал три победы, причём с каждым разом смотрелся только лучше. Добавивший в нынешнем сезоне Штруфф вообще разжился жалкими тремя геймами.



Теперь играть предстоит с Андреем Рублёвым, который наконец-то набрал форму после череды травм. В Цинциннати он уже успел пройти квалификацию, а затем высадить трёх представителей топ-20: нестабильного Николоза Басилашвили, а также опытных Стэна Вавринку и Роджера Федерера .



Справедливости ради, оба швейцарца явно находятся в промежуточной форме, матчи с россиянином они откровенно провалили. Что никак не умаляет его заслуг: отличная подача (ноль двойных ошибок за две игры), смелый теннис и высокая реализация брейк-пойнтов. Рублёв заслужил четвертьфинал, потому что был готов использовать неудачные выступления противников.



Ставить на очную встречу россиян трудно. Разумеется, Медведев ощутимо выше по текущему уровню: если он сыграет как умеет, то наверняка победит. Плюс авторы побед над теннисистами из «большой тройки» свой следующий поединок в подавляющем большинстве случаев проигрывают.



Всё это действительно так, но 3.38 на победу Рублёва – как-то чересчур. Даниил проведет 14-ю встречу за 16 суток – график чудовищный, а ведь на носу US Open, который теннисист из топ-10 проваливать не имеет права. Рублёв даже с учётом квалификации имел куда больше времени на отдых, ведь турнир в Вашингтоне он покинул ещё в июле.



Словом, сил Медведеву может не хватить, а его соперник набрал крепкий ход и точно не будет отбывать номер. Потому тут логичнее играть от аутсайдера: П2 за 3.38 – опасно, а вот «Рублёв выиграет как минимум один сет» за 1.87 и тай-брейк за 2.40 стоит изучить. В последнее время Андрей крепко держит подачу.

Ставки на матч Андрей Рублёв – Даниил Медведев

Разумеется, Медведев ощутимо выше по уровню: если он сыграет как умеет, то наверняка победит. Однако Даниил проведет 14-ю встречу за 16 суток – график чудовищный, а ведь на носу US Open. Рублёв даже с учётом квалификации имел куда больше времени на отдых. Шанс зацепиться у аутсайдера наверняка появится.



Ставка: Рублёв выиграет как минимум один сет за 1.87.