Польша — Нидерланды: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата Европы — 2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: обе забьют за 2.09.

«Поляки не без проблем пробрались на чемпионат Европы. В своей группе они набрали лишь 11 очков в восьми матчах и заняли третье место. Благодаря успешной игре в Лиге наций им удалось попасть в стыковые игры, и вот тут уже удача была на их стороне. Разгромная победа над Эстонией отправила команду Михала Пробежа на ключевую игру с Уэльсом. Основное и дополнительное время закончилось вничью 0:0 и исход встречи решался в серии пенальти. Поляки забили все пять ударов, валлийцы ошиблись раз и подарили соперникам путёвку на Евро. В товарищеских матчах перед турниром Польша была хороша, две победы из двух, и это при том, что соперники были не самые простые — Украина и Турция.

Нидерланды не побеждали на Евро с 1988 года, даже до полуфинала не получается дойти уже 20 лет. В этот раз голландцы — одни из скрытых фаворитов турнира. По квалификации команда Кумана прошла с двумя поражениями, оба от одной команды — Франции. Больше очков они не теряли. В товарищеских матчах всё тоже было здорово. Две победы с одинаковым счётом — 4:0. Сначала не повезло Канаде, во втором случае — Исландии. В обоих матчах отличился Вирджил ван Дейк, возможно, и на матчах Евро голландец удивит нас своей результативностью.

Обе команды подходят к чемпионату в хорошей форме, поэтому предположу, что и те и другие смогут отличиться в 1-м туре. Ставка: обе забьют за 2.05», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».