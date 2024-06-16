Польша — Нидерланды: ставка Игоря Семшова на встречу Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Польша – Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.96.

«Сборная Польши пробилась на Евро-2024, что называется, через запасной путь. По сути дела, провалив квалификацию в группе, подопечные Михала Пробежа выиграли мини-турнир у Эстонии (5:1) и Уэльса 0:0 (5:4 пен.). Что уже стало неплохим достижением для этой сборной. Ну а в финальный раунд поляки вступают без своих травмированных лидеров Роберта Левандовского и Кароля Свидерского. Плюс дисквалифицирован ещё один нападающий Адам Букса.

Сборная Нидерландов вышла на чемпионат Европы напрямую из группы. И пусть в команде Рональда Кумана травмированы Хартман, Тимбер, де Рон и Копмейнерс, «оранжевые» всё равно выглядят очень грозной силой. Кстати, в 1988 году они уже выигрывали Евро в Германии при куда более серьёзной конкуренции.

В очных матчах Нидерланды побеждают Польшу с 2020 года на регулярной основе, а именно четыре матча подряд. Вот и сейчас у них тоже есть преимущество.

Сборная Нидерландов выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».