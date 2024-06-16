Польша — Нидерланды: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024

Ставка: победа Нидерландов за 1.55.

«Польша провалила отбор на Евро и попала на турнир благодаря Лиге наций. В основной квалификации Левандовски с партнёрами пропустили вперёд Албанию и Чехию – далеко не грандов. Сам лидер польского нападения получил травму в товарищеской встрече и пропустит игру. Без Роберта фаворит матча стал ещё более очевидным.

У Нидерландов элитная по именам оборона, талантливое и вариативное нападение. Есть вопросы по средней линии, но и там ребята класснее поляков. Берём чистую П2 за 1.55. По-моему, для экспресса это особенно классный вариант», — отметил Прокофьев.