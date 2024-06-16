Сербия — Англия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.08.

С результативностью у подопечных Драгана Стойковича проблемы возникают очень редко. Они не забили только в 1 из 16 последних матчей во всех официальных турнирах — во встрече с Бразилией (0:2). Сборная Сербии обладает креативным нападением, с очень хорошей реализацией.

Головная боль Стойковича — защита. При нём национальная команда очень редко вспоминает, что такое игра всухую. Преимущественно, во встречах с андердогами. Если в предстоящем матче сербы сыграют «на ноль» — это будет настоящее чудо.

У сборной Англии нападение ещё мощнее. Трудно кого-то выделять из числа невероятно техничных результативных форвардов, но Гарри Кейн и Джуд Беллингем — это два самых больших кошмара для любого соперника. На двоих в этом сезоне на клубном уровне и за сборную они забили 77 мячей. Однако кадровые проблемы в центре защиты — это всегда опасно. Похоже, нервов у ворот «львов» будет больше прежнего.

Конечно, Англия — фаворит грядущего матча. Однако неуступчивые сербы вполне могут совершить сенсацию. Заключить пари на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Без Магуайра центр обороны англичан слишком уязвим.