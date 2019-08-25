Праджнеш Гуннесваран – Даниил Медведев. Прогноз: лёгкая победа россиянина

26 августа в матче первого круга мужского одиночного разряда US Open Праджнеш Гуннесваран сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.03.

Анализ матча Праджнеш Гуннесваран – Даниил Медведев (26.08.2019)

Медведев переживает лучший отрезок в карьере: 10 побед в 11 предыдущих встречах вознесли его на пятое место в рейтинге. По турнирам в Северной Америке он пронёсся вихрем, собрав два финала и один титул. И вот теперь готовится штурмовать главный приз — US Open.

В Вашингтоне Даниила остановил только Ник Кирьос со своей великолепной подачей (7:6, 7:6), в Монреале не поздоровилось Доминику Тиму и Карену Хачанову, но великолепный Рафаэль Надаль при помощи мощнейшего ветра отсрочил первую победу россиянина на «мастерсе», отдав тому лишь три гейма.

А вот в Цинциннати всё сошлось. По ходу соревнований 23-летний теннисист высадил трёх крепких соперников из топ-35 (Эдмунд, Пэр и Штруфф), разбил набравшего ход Андрея Рублёва и перевернул ход встречи с первой ракеткой мира Новака Джоковича. В финале осталось лишь забодать крепкого представителя топ-25 Давида Гоффена.

На трёх турнирах в Канаде и США Медведев выдержал адский график – 16 матчей за 19 суток. Неделя на восстановление (а именно столько прошло между победой над Гоффеном и стартом US Open) – это неплохо, но не более того. Даже с учётом молодого организма и уймы положительных эмоций. Ведь играть придётся в пятисетовом формате.

Потому ожидать от Медведева четвёртого финала подряд как минимум наивно. Задача-минимум – защитить рейтинговые очки за прошлый год. Тогда удалось дойти до третьего круга, где Борна Чорич оказался сильнее в трёх сетах. Четвёртый раунд в нынешних обстоятельствах станет отличным результатом.

Есть ощущение, что после убойного августа букмекеры немного переоценивают россиянина. Ситуация довольно очевидная – первый соперник гораздо слабее, Праджнеш Гуннесваран находится в конце первой сотни рейтинга и впервые сыграет в основной сетке US Open. На трёх других турнирах ТБШ в 2019 году он стабильно вылетал в первом раунде в трёх партиях.

Естественно, Даниил явный фаворит, но даже П2 в трёх сетах идёт за смешные 1.38. Попробуем зайти с другого конца. С одной стороны, Медведеву нельзя затягивать встречи, чтобы поберечь организм. С другой – играть на все сто сейчас тоже незачем. Скорее всего, фаворит спокойно победит в трёх партиях, отдавая сопернику по 2-4 гейма.

У индийца хорошая подача, так что какую-никакую борьбу он наверняка навяжет и свои 9-10 геймов утянет. Мы бы выбирали между П1 с форой «+10 геймов» за 1.70 и ИТБ 9 гейма Гуннесварана за 1.90. Победа будет лёгкой, но не уничижительной.

Ставки на матч Праджнеш Гуннесваран – Даниил Медведев

Даниил явный фаворит, но даже П2 в трёх сетах идёт за смешные 1.38. Попробуем зайти с другого конца. С одной стороны, Медведеву нельзя затягивать встречи, чтобы поберечь организм. С другой – играть на все сто сейчас тоже незачем. Скорее всего, фаворит спокойно победит в трёх партиях, отдавая сопернику по 2-4 гейма.

Ставка: ИТБ 9 гейма Гуннесварана за 1.90.