Уго Дельен – Даниил Медведев. Прогноз: быстрая победа россиянина

28 августа в матче второго круга мужского одиночного разряда US Open Уго Дельен сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.03.
Анализ матча Уго Дельен – Даниил Медведев (28.08.2019)
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Медведев ожидаемо легко прошёл первый круг, разгромив Праджнеша Гуннесварана (6:4, 6:1, 6:2). При этом нельзя сказать, что продемонстрированный уровень тенниса был привычно высок. Наоборот, количество брака оказалось солидным – шесть двойных и 20 невынужденных ошибок.
Россиянин после адского графика августа и трёх финалов в Северной Америке подряд вполне ожидаемо играет на старте мэйджора с запасом и экономит силы. Уровень соперников позволяет не включаться на полные обороты, но всё равно одерживать комфортные победы. И это отлично. Силы ещё пригодятся.
Тот же Гуннесваран отлично отыграл в первом сете: хорошо подавал, не боялся выходить к сетке и в итоге забрал четыре гейма. Однако постепенно Даниил вошёл в ритм и приноровился к подаче индийца, после чего всё закончилось. Приём со второго мяча у фаворита был убойный, а попадать первым Праджнешу удавалось всё реже.
Строго говоря, аутсайдер заслуживал большего, чем семь геймов. Но российский теннисист показал убойную эффективность – имел восемь брейк-пойнтов и взял семь из них. В общем, играл по своим меркам он более чем средненько, но в нужные моменты не чувствовал жалости. А большего и не потребовалось.
Теперь играть предстоит с Уго Дельеном. Боливийцу уже 26 лет, но только в нынешнем сезоне он вошёл в топ-100 мирового рейтинга. Пожалуй, довольно исчерпывающая информация. Как и многие латиноамериканцы, он тяготеет к грунту и слабо выглядит на быстрых покрытиях.
Дельен вообще не играл на харде в 2019 году до первого круга US Open, с февраля по август выступая на глине. Единственным исключением стал Уимблдон, но там всё закончилось в первом же круге. У австралийца Джона Миллмана удалось отобрать лишь девять геймов.
На старте US Open он выбил довольно крепкого корейца Квон Сона У, который снялся по ходу четвёртого сета из-за травмы. Боливиец очень старался и тянулся за каждым мячом и одержал в итоге первую победу на уровне ATP на хардовом покрытии. Естественно, нынешнему Медведеву он не соперник.
Россиянин наверняка сыграет в энергосберегающем режиме и спокойно победит в трёх партиях, отдавая сопернику по 2-3 гейма. Мы бы выбирали между ТМ 27 гейма за 1.83 и ИТМ 18,5 гейма Медведева за 1.64 – предпосылок к тай-брейку не видно.
Ставки на матч Уго Дельен – Даниил Медведев
Боливийцу уже 26 лет, но только в нынешнем сезоне он вошёл в топ-100 мирового рейтинга. Как и многие латиноамериканцы, он тяготеет к грунту и слабо выглядит на быстрых покрытиях. Естественно, нынешнему Медведеву он не соперник.
Ставка: ИТМ 18,5 гейма Медведева за 1.64.
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