Франция – Польша. Прогноз: победит тот, кто меньше расстроился

28 сентября на чемпионате Европы по волейболу состоится матч за 3-е место. В нем сыграют сборные Франции и Польши. Встреча начнется в 19:00 мск.

Анализ матча Франция – Польша (28.09.2019)

Невероятный все-таки мы смотрим турнир! Кто бы мог подумать, что в решающем матче встретятся Сербия и Словения?! Все прогнозы полетели в тартарары. Ну а в матче за 3-е место сыграют те, кому прочили место в финале по итогам четвертьфиналов.

Разумеется, у этих игр своя специфика. В них побеждает тот, кто больше хочет, кому нужнее и так далее. Давайте попробуем проанализировать плюсы и минусы встречающихся сегодня команд.



Итак, Польша. В минусе огромное разочарование от матча со Словенией, это никуда не деть. В минусе также незнакомый зал и перелет из Словении в Париж. С точки зрения подачи полякам будет непросто приноровиться к «Берси», не играли они там ранее.



С другой стороны, какое-никакое время на восстановление у команды Витала Хейнена было. Имеется в виду психологическое. Давление на команду сейчас оказали СМИ, за бронзу хочешь-не хочешь, а нужно будет биться за третье место. Иного не дано.



Кроме того, надо сказать, что у Витала Хейнена есть все-таки длинная скамейка, которая состоит в основном из молодых ребят, им есть что доказывать.



Что до Франции, то, казалось бы, все за них. Они играют дома, зал будет их поддерживать. Они в этом зале уже сыграли один матч, успели потренироваться, прибиться к покрытию. А зал сложный, во вчерашнем полуфинале мы видели несколько заступов на подачах.



Кроме того, не будем забывать, что у Франции есть зуб на Польшу после олимпийского отбора, где поляки грамотно подкрутили расписание под себя, лишив команду Лорана Тилли шанса побороться.



Казалось бы, все за Францию. Но есть один жирный минус, который перечеркивает все возможные плюсы. Матч против Сербии закончился в районе 00:30 мск. Длинный, пятисетовый матч, в котором все ждали победы, завершился поражением на тай-брейке. Мало того, что по физическому состоянию это крайне сложное противостояние, так еще и результат подкачал.

Подвели страну, подвели болельщиков. В гостиницу французы попали около 3 часов ночи. Вряд ли кто-то мог заснуть. А уже сегодня в 19:00 мск нужно выходить и биться за бронзу. Получится ли у трехцветных собраться? Большие вопросы. К тому же, у Лорана Тилли не такая уж и длинная скамейка. Сделать ряд замен без потери качества сложно.

Ставки на матч Франция – Польша (28.09.2019)

Букмекеры предложили практически равные коэффициенты, но все-таки с перекосом в сторону Франции. Мы же попробуем сыграть от психологического состояния сборных. Из двух зол надо выбирать меньшее. Польша имела сутки на психологическую разгрузку, у французов же на это бессонная ночь и несколько часов.



Да, не забываем, про польский перелет и незнакомый зал. Но волейбол – игра, на 90% зависящая от психологии. Поэтому с чистой совестью проверим победу Польши. Коэффициент, кстати, великолепный – 1.96.



Ставка: победа Польши за 1.96.



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