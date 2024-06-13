«Эспаньол» — «Спортинг» Хихон: прогноз букмекеров на матч плей-офф Сегунды

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13 июня состоится ответный матч полуфинала плей-офф за право выхода в испанскую Примеру «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Начало игры — в 22:00 мск.

В первой встрече «Эспаньол» добился победы со счётом 1:0.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эспаньола» можно с коэффициентом 1.95. Успех хихонского «Спортинга» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что ответный матч «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Итоговый успех «Эспаньола» доступен за 1.11. Если в финал плей-офф пробьётся «Спортинг», зайдёт коэффициент 6.60.