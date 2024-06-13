Букмекеры оценили шансы «Флориды» в третий раз победить «Эдмонтон» в финале НХЛ

14 июня на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоится третий матч финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

После двух матчей «Флорида» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0.

Эксперты отдают предпочтение канадскому клубу. Поставить на победу «Ойлерз» по итогам трёх периодов можно с коэффициентом 2.23 (около 44% вероятности), а шансы «Пантерз» оценили в 2.90 (34%). Ничья в основное время доступна за 4.40 (22%).

Аналитики считают, что встреча не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85.

Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.75 (55%). Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 2.20 (45%).