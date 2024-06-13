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Эксперты назвали шансы игроков РПЛ забить хотя бы один гол на Евро-2024

Эксперты назвали шансы игроков РПЛ забить хотя бы один гол на Евро-2024
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14 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Сборная России отстранена, но без представителей РПЛ турнир всё же не остался. В заявку сборной Албании попали защитник «Локомотива» Марио Митай и форвард «Рубина» Мирлинд Даку. За Словению сыграет защитник вылетевшего «Сочи» Ваня Дркушич, а в заявке сборной Сербии спартаковец Срджан Бабич.

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Букмекеры принимают ставки на то, что игрокам из РПЛ удастся забить хотя бы один гол на турнире. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 6.00. Если же четвёрка игроков, представлявших чемпионат России в сезоне-2023/2024 не сможет отличиться, сыграет коэффициент 1.09.

Чемпионат России занял 28-е место по числу игроков на чемпионате Европы — 2024.

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