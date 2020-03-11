Букмекеру не важно, как часто вы выигрываете. Конторы всегда будут в плюсе из-за маржи.

Что такое маржа в ставках на спорт: как рассчитать комиссию букмекера, формула и примеры

Букмекер зарабатывает с помощью маржи, а не за счёт проигрыша игроков. Конторам всё равно, на что вы ставите и сколько выигрываете. В этой статье мы разберём, что такое маржа букмекера в ставках на спорт, как она влияет на прибыль и как её рассчитать.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое маржа в ставках на спорт

Маржа в букмекерской конторе — комиссия на рынке ставок. За счёт маржи букмекер всегда будет в плюсе на дистанции.

Маржу легко понять при ставках на равновероятные исходы. Вероятность выпадения орла и решки при подбрасывании идеально симметричной монеты в процентном соотношении равна 50%.

Переведите шансы в коэффициент по формуле:

100 / P, где P — вероятность в процентах.

Вероятность в процентах находите по обратной формуле:

100 / К, где К — коэффициент.

Без маржи коэффициент на выпадение орла или решки равен 2.00: 100 / 50.

Букмекер может дать коэффициент на орла или решку, например, 1.90. В этом случае вероятность орла или решки равна 52.63%: 100 / 1.90.

Сумма вероятностей составит 105.26%: 52.63% + 52.63%. Эти лишние 5.26% и есть маржа букмекера.

О теории вероятности в ставках на спорт читайте здесь:

Теория вероятности в ставках на спорт: как оценить исход и расчёт вероятности ставок Если у вас нет альманаха с результатами матчей, ошибки неизбежны. Но вы можете оценивать шансы лучше букмекеров.

Виды маржи

Букмекерские конторы за величиной маржи делят на три вида:

Фундаментальные: с маржой выше 5% Среднемаржинальные: 3-5% Низкомаржинальные: до 3%

Большинство ведущих букмекеров России работают со средней маржой — 3-5%.

Маржа тем больше, чем ниже интерес к событию.

Например, на матч Лиги чемпионов по футболу маржа будет меньше, чем на встречу в третьем дивизионе чемпионата Вьетнама по настольному теннису.

Как рассчитать маржу букмекера

Для расчёта маржи в процентах пользуйтесь формулой:

(1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn — 1) Х 100, где n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.

Например, в матче «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» букмекер даёт коэффициент 1.63 на победу хозяев, 4.50 на ничью и 5.25 на выигрыш гостей.

Рассчитываем маржу:

(1 / 1.63 + 1 / 4.50 + 1 / 5.25 — 1) х 100 = 2.62%.

Также для расчёта маржи пользуйтесь онлайн-калькулятором.

О математике ставок на футбол читайте здесь:

Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы Букмекеры богатеют за счёт маржи, но обыграть их можно даже на дистанции. «Чемпионат» разбирает, как получить прибыль на ставках.

Влияние маржи букмекера на прибыль на дистанции

ROI — отношение чистой прибыли к сумме ставок.

Рассчитывайте ROI в процентах по формуле:

чистая прибыль / сумма ставок х 100

Например, вы сделали 100 ставок по 1000 рублей на события с двумя возможными исходами. В зависимости от маржи и процента проходимости результаты могут выглядеть следующим образом:

Маржа букмекера Равновероятный коэффициент ROI при 60% проходимости ROI при 50% проходимости ROI при 40% проходимости 0.5% 1.99 19.4% -0.5% -20.4% 1% 1.98 18.8% -1% -20.8% 1.5% 1.97 18.2% -1.5% -21.2% 2% 1.96 17.6% -2% -21.6% 2.5% 1.95 17% -2.5% -22% 3% 1.94 16.4% -3% -22.4% 3.5% 1.93 15.8% -3.5% -22.8% 4% 1.92 15.2% -4% -23.2% 4.5% 1.91 14.6% -4.5 -23.6% 5% 1.90 14% -5% -24%

Для успешной игры в ставках на спорт вы должны знать, как посчитать маржу. Чем выше маржа, тем больше прибыль букмекера на дистанции. При равновероятных исходах вам нужно больше 50% проходимости, чтобы идти в плюсе.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!