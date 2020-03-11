Что такое маржа в ставках на спорт: как рассчитать комиссию букмекера, формула и примеры

Букмекер зарабатывает с помощью маржи, а не за счёт проигрыша игроков. Конторам всё равно, на что вы ставите и сколько выигрываете. В этой статье мы разберём, что такое маржа букмекера в ставках на спорт, как она влияет на прибыль и как её рассчитать.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое маржа в ставках на спорт
Маржа в букмекерской конторе — комиссия на рынке ставок. За счёт маржи букмекер всегда будет в плюсе на дистанции.
Маржу легко понять при ставках на равновероятные исходы. Вероятность выпадения орла и решки при подбрасывании идеально симметричной монеты в процентном соотношении равна 50%.
Переведите шансы в коэффициент по формуле:
100 / P, где P — вероятность в процентах.
Вероятность в процентах находите по обратной формуле:
100 / К, где К — коэффициент.
Без маржи коэффициент на выпадение орла или решки равен 2.00: 100 / 50.
Букмекер может дать коэффициент на орла или решку, например, 1.90. В этом случае вероятность орла или решки равна 52.63%: 100 / 1.90.
Сумма вероятностей составит 105.26%: 52.63% + 52.63%. Эти лишние 5.26% и есть маржа букмекера.
О теории вероятности в ставках на спорт читайте здесь:
Виды маржи
Букмекерские конторы за величиной маржи делят на три вида:
- Фундаментальные: с маржой выше 5%
- Среднемаржинальные: 3-5%
- Низкомаржинальные: до 3%
Большинство ведущих букмекеров России работают со средней маржой — 3-5%.
Маржа тем больше, чем ниже интерес к событию.
Например, на матч Лиги чемпионов по футболу маржа будет меньше, чем на встречу в третьем дивизионе чемпионата Вьетнама по настольному теннису.
Как рассчитать маржу букмекера
Для расчёта маржи в процентах пользуйтесь формулой:
(1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn — 1) Х 100, где n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.
Например, в матче «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» букмекер даёт коэффициент 1.63 на победу хозяев, 4.50 на ничью и 5.25 на выигрыш гостей.
Рассчитываем маржу:
(1 / 1.63 + 1 / 4.50 + 1 / 5.25 — 1) х 100 = 2.62%.
Также для расчёта маржи пользуйтесь онлайн-калькулятором.
О математике ставок на футбол читайте здесь:
Влияние маржи букмекера на прибыль на дистанции
ROI — отношение чистой прибыли к сумме ставок.
Рассчитывайте ROI в процентах по формуле:
чистая прибыль / сумма ставок х 100
Например, вы сделали 100 ставок по 1000 рублей на события с двумя возможными исходами. В зависимости от маржи и процента проходимости результаты могут выглядеть следующим образом:
|Маржа букмекера
|Равновероятный коэффициент
|ROI при 60% проходимости
|ROI при 50% проходимости
|ROI при 40% проходимости
|0.5%
|1.99
|19.4%
|-0.5%
|-20.4%
|1%
|1.98
|18.8%
|-1%
|-20.8%
|1.5%
|1.97
|18.2%
|-1.5%
|-21.2%
|2%
|1.96
|17.6%
|-2%
|-21.6%
|2.5%
|1.95
|17%
|-2.5%
|-22%
|3%
|1.94
|16.4%
|-3%
|-22.4%
|3.5%
|1.93
|15.8%
|-3.5%
|-22.8%
|4%
|1.92
|15.2%
|-4%
|-23.2%
|4.5%
|1.91
|14.6%
|-4.5
|-23.6%
|5%
|1.90
|14%
|-5%
|-24%
Для успешной игры в ставках на спорт вы должны знать, как посчитать маржу. Чем выше маржа, тем больше прибыль букмекера на дистанции. При равновероятных исходах вам нужно больше 50% проходимости, чтобы идти в плюсе.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
- 11 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30