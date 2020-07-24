Парамонов: важно сохранить баланс между интересами государства, граждан и бизнеса

22 июля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект №647044-7. Этот документ запрещает букмекерам принимать ставки на неспортивные события и существенно ужесточает требования к компаниям. Генеральный директор ФОНБЕТ Александр Парамонов рассказал, как отнеслись в компании к новым реалиям.

— Александр Анатольевич, как вы оцениваете закон, принятый Госдумой? Как его принятие повлияет на вашу компанию?

— Наша компания действует в рамках законов РФ, поэтому, как только закон вступит в силу, будем его беспрекословно исполнять. Сейчас сложно однозначно оценить влияние всех инициатив. Также есть ряд вопросов, которые требуют разъяснений со стороны закона. В любом случае ФОНБЕТ нацелен работать исключительно в соответствии с новым законодательством.

— Как вы относитесь к тому, что под запрет попадут ставки на все неспортивные события?



— Данное регулирование для отрасли имеет как плюсы, так и минусы.



Мы понимаем предпосылки этой инициативы. Классическое букмекерство для нас — это борьба умов между трейдером и клиентом в прогнозе на спорт. Новое регламентирование позволит обезопасить и индустрию, и букмекеров.



Но с другой стороны, мы всегда видели интерес клиентов к ставкам на значимые социальные события. Например, «Оскар», Нобелевскую премию, «Евровидение». Также популярны ставки на события из мира спорта, например на трансферы. По новому закону такие события будут запрещены для легальных букмекеров. Это и сократит предложение для наших клиентов, и одновременно даст небольшое преимущество теневому сектору. Решением может быть дополнение списка разрешённых событий такими событиями как «Оскар», «Евровидение», спортивные трансферы и т.д.

— Сейчас уже понятны чёткие критерии определения понятия «спортивное событие»? Увольнение тренера из клуба или продажа клуба его владельцами, вручение премий лучшему футболисту года — это спортивные события?



— Букмекеры ранее руководствовались термином «соревнование» (игроков или команд). Разъяснение в части «события» мы пока не получили.



Также мы ждём комментариев относительно календаря событий, проходящих под эгидой зарубежных спортивных федераций. Например, если в какой-то стране появляется новый официальный спортивный чемпионат, добавляется ли он автоматически в список разрешённых к приёму ставок.



У ФОНБЕТ широкая линия — более 5000 событий ежедневно. Наш принцип — лайв абсолютно всего мирового спорта, от топ чемпионатов до нишевых региональных лиг. Наша технологическая платформа и большой штат букмекеров-трейдеров позволяет быстро добавить в предложение новые турниры.



Сейчас критерии спортивного события размыты в запретительную сторону, многие крупные и честные мировые турниры (пусть даже коммерческие) окажутся под запретом на приём ставок.



Возникает сложность с таким топ-чемпионатом, как UFC, он не входит ни в одну национальную федерацию. Под запрет попадает практически весь мировой топ по киберспорту, например International по Dota2.



Это приведёт к тому, что линия мировых букмекеров будет шире, а значит, привлекательнее для клиента, нежели предложение российских БК.



Как я уже говорил, решением может стать добавление в официальный календарь перечня топ-коммерческих соревнований и социальных событий и премий.

— Как быть с киберспортом? Есть ли риск, что часть соревнований признают неспортивными событиями и приём ставок на них запретят?



— Официальные соревнования по киберспорту, как мы понимаем, останутся.



Например, в мае проходил ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу. Это было официальное спортивное мероприятие под эгидой РФБ. Оно было и останется разрешённым для приёма ставок.

— Как вы оцениваете введение целевых отчислений со ставок на иностранный спорт? Какова доля ставок на такие соревнования? Насколько она больше ставок на российские соревнования?



— Если посмотреть на международный опыт, букмекеры идут рука об руку со спортом. ФОНБЕТ был первой БК, кто подписал партнёрский контракт с футбольной лигой, мы поддерживаем спорт не только целевыми отчислениями, но и долгосрочными спонсорскими контрактами.



Несомненно, целевые отчисления — это часть программы по развитию всего российского спорта, по итогам нового закона букмекеры увеличат отчисления в несколько раз. Это хорошо для спорта в целом.



Но с другой стороны всё же сохранится определённое неравенство между федерациями. Ведь ставки на игровые виды спорта приносят букмекерам в разы больше прибыли, чем — условно — ставки на олимпийские виды спорта типа фигурного катания.



Мы сожалеем, что все новые законы направлены только на ужесточение. Нет единого госоргана, который бы привёл функционирование отрасли в логическое соответствие.

Никита Иванов: формальная благотворительность становится бессмысленной ФОНБЕТ во время пандемии реализовал благотворительные проекты на 70 млн рублей. Точечно, адресно, без намёка на формальность.

— А как тогда, на ваш взгляд, должно быть построено взаимодействие отрасли и законодателя?



— В мире давно найдено решение для взаимодействия букмекерского бизнеса и государства в виде комиссии по игорной деятельности. Этот институт снимает узконаправленную нагрузку с ФНС РФ, постоянно находится в диалоге с отраслью и может регулировать государственные целевые отчисления в интересах популяризации и поддержки недофинансируемых федераций, предоставляя объективную отчётность правительству РФ.



— Насколько ожидаемым для вас было решение о введении банковской гарантии для букмекеров, которые получили лицензию до 2010 года? Повлияет ли процесс переоформления на работу компании?



— С одной стороны, требование о банковской гарантии и размере активов может оказаться непосильным для некоторых букмекеров. Тем более отрасль всё ещё восстанавливается после кризиса и отмены спортивных событий.



Но в целом данная инициатива делает ведение букмекерской деятельности сродни банковской деятельности. В нашей отрасли кредит доверия очень важен, клиенты держат деньги на счетах БК. Разумеется, порог для входа в отрасль и оперирования должен быть высоким.



Наша компания прошла долгий путь, проделала большую работу по получению доверия игроков и государства и всегда будет выполнять все требования действующего законодательства.

ФОНБЕТ продолжает помогать больницам и благотворительным фондам. Переведено 42 млн рублей

— Дайте прогноз, приведёт ли принятие закона к сокращению конкуренции на рынке и закрытию хотя бы одной российской БК?



— Мы надеемся, что нет. Конкуренция — это двигатель развития отрасли. На монополизированном рынке трудно представить прорывные технологические решения, борьбу за улучшение сервиса и предложения.



Любые изменения закона (условий ведения бизнеса) каждая БК адаптирует с учётом своих задач и целей, но немаловажно в новых условиях каждой БК сохранить свой концепт, стиль, своих клиентов, свои традиции. Это возможно при условии конкуренции и рыночных механизмов. Монополизация ведёт к обесцениванию индивидуальности клиента и предложения для него, и, как следствие, снижению интереса и деградации отрасли. Желание непрофильных, непрофессиональных инициатив сводится к выстраиванию БК парами и движению в одном направлении – это дорога в тупик. Надеемся, что законодателям удастся сохранить баланс между интересами государства, граждан и бизнеса.