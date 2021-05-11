«МЮ» — «Лестер», «Леванте» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть 11 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 11 мая.
На что ставить в футболе 11 мая
Вторник порадует футбольных болельщиков классными матчами. В Англии сыграют «МЮ» и «Лестер». Манкунианцы могут практически гарантировать себе второе место, если победят, да и к «Сити» получится приблизиться ещё на три очка. «Лисы» же вовсю борются за третье место, а победа наверняка даст им место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Кроме того, «Саутгемптон» сразится с «Кристал Пэласом».
В Испании продолжается чемпионская гонка. Свой шаг сегодня делает «Барселона», каталонцы на выезде сыграют с «Леванте». Также сыграют «Осасуна» с «Кадисом» и «Эльче» с «Алавесом». В Италии «Наполи» принимает «Удинезе», ещё четыре матча в чемпионате Португалии. В общем, смотреть есть на что.
На что ставить в хоккее 11 мая
А вот с хоккеем сегодня бедно. Днём можно посмотреть разве что игру чемпионата Финляндии ТПС — «Лукко», после полуночи два матча в НХЛ: «Вашингтон» — «Бостон» и «Виннипег» — «Ванкувер».
На что ещё ставить 11 мая
На «Мастерсе» в Риме российский междусобойчик: Аслан Карацев против Даниила Медведева. В женской сетке Екатерина Александрова сыграет с Дженнифер Брэйди, Вероника Кудерметова — с Элисе Мертенс, а Анастасия Павлюченкова — с Гарбинье Мугурусой. Серьёзные испытания для наших девушек.
В Единой лиге ВТБ стартует плей-офф. Сегодня первые игры в трёх четвертьфинальных сериях: «Локомотив-Кубань» — «Химки», ЦСКА — «Нижний Новгород» и «Зенит» — «Парма». Будет однозначно интересно. Ну и НБА после полуночи правит бал, там сразу 11 игр.
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