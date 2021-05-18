«Челси» — «Лестер», «Лацио» — «Торино» и другие матчи. Что смотреть 18 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 мая.

На что ставить в футболе 18 мая

В АПЛ сегодня 4 матча, центральный из которых – «Челси» — «Лестер». Несколько дней назад «лисы» победили в финале Кубка Англии, сейчас не менее важная игра. Обеим командам победа практически гарантирует место в Лиге чемпионов, а вот поражение поставит под большие сомнения перспективы игры в главном еврокубковом турнире. Кроме того, «МЮ» принимает «Фулхэм», «Брайтон» сыграет с «Манчестер Сити», а «Саутгемптон» — с «Лидсом».



В чемпионате Италии «Лацио» сыграет с «Торино», а во Франции начинается борьба за повышение, «Гренобль» сыграет с «Парижем».

На что ставить в хоккее 18 мая

В НХЛ доигрывают регулярку команды Северного или Канадского дивизиона, «Ванкувер» сыграет с «Калгари». Ну и 3 матча в плей-офф. Пока что «Айлендерс», «Тампа-Бэй» и «Миннесота» ведут со счётом 1-0 в сериях с «Питтсбургом», «Флоридой» и «Вегасом» соответственно.



Кроме того, пройдёт ряд товарищеских матчей сборных. Австрия сыграет с Украиной, Франция – с Польшей, а Румыния – со Словенией.

На что ещё ставить 18 мая

На теннисном турнире в Лионе Карен Хачанов сразится с Бенжаменом Бонзи, а Аслану Карацеву предстоит сыграть с итальянцем Янником Синнером. У женщин в Белграде Камилла Рахимова сыграет с Ольгой Данилович, Анна Калинская – с Кристиной Младенович, а в Парме Варвара Грачева скрестит ракетки с Петрой Мартич.



В Единой лиге ВТБ стартует полуфинальная серия между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Кроме того, можно делать ставки на чемпионаты Испании и Италии, а в ночь на среду стартуют серии плей-ин НБА. «Индиана» сыграет с «Шарлотт», а «Бостон» — с «Вашингтоном».