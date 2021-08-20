«Урал» — «Динамо». Прогноз: Сандро Шварц оставит Шалимова на дне чемпионата России

21 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» 21 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Урал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.10, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо» (21.08.2021)

Конец лета всё ближе, квалификация еврокубков вышла на финишную прямую. Отечественные клубы её уже покинули. Зато чемпионат России разгоняется. Четыре тура позади, участники растянулись по турнирной таблице. Теперь очки есть у каждого клуба, но и осечек никто не избежал.



Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 21 августа, сразу пятью матчами. Два из них стартуют в 18:00 мск. В Екатеринбурге местный «Урал» примет «Динамо». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, хотя кое-что общее всё же есть.



Речь про неудачу в предыдущем туре. Бело-голубые проиграли в Грозном, хотя смотрелись никак не хуже. Владислав Карапузов передал привет: заработал штрафной, с которого Даниил Уткин открыл счёт, а спустя три минуты пробил из пределов штрафной. Штанга, спина Антона Шунина, гол. Один мяч москвичи отыграли, этим и ограничились (1:2).



Хватит ли у тренерского штаба смелости усадить Шунина в запас — большой вопрос. С одной стороны, опытный вратарь категорически не выручает. То на выходе ошибётся, то плохо вынесет мяч. Не пропустил только в первом туре от «Ростова», дальше — пять голов за 270 минут. Для претендента на еврокубки это много.



Игорь Лещук уже никак не может считаться молодым (25 лет), да и в основном составе играл. Между прочим, неплохо получалось. Не подведёт. С другой стороны, неудача с «Ахматом» — первая осечка в сезоне. До неё были три победы — над тем же «Ростовом» (2:0), «Уфой» (3:2) и ЦСКА (2:1). Резкие движения в такой ситуации могут только добавить нервозности.



Справедливости ради, валить всё на одного Шунина никак нельзя. Бальбуэна на новом месте ошибается много, Сергей Паршивлюк категорически не успевал за Бернардом Беришей (и подобное случается регулярно), а два пропущенных мяча в Башкортостане в численном большинстве выглядели особенно ужасно.



Зато в сухом остатке — девять очков из 12 возможных. Больше только у «Зенита» и «Рубина». Забивают москвичи достаточно, игра при Сандро Шварце смотрится. Полёт нормальный, а неудачные встречи и осечки в любом случае будут происходить. Главное — быстро их преодолевать. Закрывать неудачи победами.

Соперник подходящий. «Урал» после четырёх туров замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе всего одно очко. Один забитый мяч при семи пропущенных. И новый тренер. Юрий Матвеев ушёл после поражения в Сочи. Первый матч под руководством Игоря Шалимова обернулся поражением.



0:1 от «Спартака» в Москве. И вроде бы красно-белые выглядели потерянно, совсем не впечатлили. Но вместе с тем три очка полностью заслужили. Теперь «шмели» возвращаются в Екатеринбург, да только это слабое утешение. «Динамо» при Шварце держит планку, а неудача в Грозном лишь добавит злости и мотивации.



Можно сказать, что бело-голубые редко побеждают в Екатеринбурге. Хотя тут есть нюанс — всё это было при других тренерах. Шварц пересекался с «Уралом» лишь однажды. 2:2 на своём поле в минувшем апреле, когда больше 30 минут играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Шиманьски. Тогда привет динамовцам передал Павел Погребняк, разразившийся дублем.



Теперь Погребняка у «шмелей» нет, да и в целом они выглядят совсем хило. Можно не мудрить и взять лобовую победу гостей с крепким коэффициентом 1.93. Альтернатива — ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 2.05. Защита хозяев совсем не впечатляет, а москвичам надо исправляться за поражение в Чечне. Думается, пару мячей динамовцы сообразят.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура РПЛ «Урал» — «Динамо» 21 августа 2021 года

«Урал» слабо начал сезон и сменил тренера, но проиграл ещё раз. Последнее место в турнирной таблице, всего один забитый мяч и откровенно слабое качество футбола. А вот бело-голубые в четырёх играх добыли три победы. Защита порой ошибается, зато голы забиваются исправно. Возьмём ИТБ бело-голубых. Им надо закрывать осечку в Грозном.



Ставка: ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 2.05.