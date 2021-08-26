«Краснодар» — «Рубин». Прогноз: Виктор Гончаренко выбьет Слуцкого из группы лидеров РПЛ

27 августа состоится матч шестого тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех казанцев оценён экспертами в 5.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» 27 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (27.08.2021)

Насыщенное лето 2021 года отбывает последние дни, совсем скоро порог переступит сентябрь. Но футбольные болельщики не спешат расстраиваться, ведь для них сезон только начинается. Топовые европейские чемпионаты уже стартовали, а буквально через две недели встретим первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Красота.



Российская Премьер-Лига, конечно же, не остаётся в стороне, участники добрались до шестого тура, который сдвинули на несколько дней из-за сборов национальной команды. Программа завершится в пятницу, 27 августа, четырьмя встречами. В самом позднем из них «Краснодар» будет принимать казанский «Рубин».



Краснодарцы продолжают перестраиваться и привыкать к требованиям Виктора Гончаренко. Результативность солидная, однако всё же получается далеко не всё. О стабильности пока говорить не приходится, что видно по результатам. В пяти играх потерпели целых три поражения и застряли в середине турнирной таблицы с шестью очками в активе.



В последнем матче по делу уступили столичному «Локомотиву» (1:2). До перерыва позволяли сопернику очень легко выходить из обороны в атаку, а потому логично пропустили два мяча к 33-й минуте. Во втором тайме железнодорожники редко владели мячом, полностью отдав инициативу. Но «быков» хватило только на один гол.



Хотя вообще атака «Краснодара» весьма хороша. Классон и Кабелла в порядке, Ионов тоже время от времени выстреливает. Но гораздо интереснее обстоят дела с Джоном Кордобой. Новичок выходил в старте только в трёх из пяти игр, но успел за это время забить четыре мяча и отдать одну голевую передачу. Высочайший класс колумбийского нападающего во всей красе.



В чемпионате России у «Рубина» дела идут принципиально лучше. Казанцы до сих пор ни разу не проиграли и после пятого тура находятся в группе лидеров, набрав 11 очков. Правда, провальное выступление в квалификации Лиги конференций — нового европейского клубного турнира — заметно отразилось на настроении. Результаты после этого просели.



На старте подопечные Леонида Слуцкого одержали три победы подряд, но затем дважды сыграли вничью с «Крыльями Советов» и «Химками» (оба раза со счётом 1:1). Хотя химчане пока идут не так стабильно, а самарцы вовсе добыли первую победу в РПЛ лишь в пятом туре. То есть на звание сильнейших на данный момент соперники явно не тянули.

Сказываются и потери в линии нападения. Сначала травму получил Джордже Деспотович, а затем — Хвича Кварацхелия. Повреждения довольно серьёзные, раз казанцы на время убрали обоих футболистов из заявки на сезон, чтобы было место под других легионеров. При этом по-прежнему в лазарете находятся Зуев и Шатов. Возможностей для ротации стало заметно меньше.



На фоне кошмарной статистики личных встреч уверенности в каком-либо успехе «Рубина» довольно мало. Дело в том, что казанский клуб за десять предыдущих выездов в Краснодар потерпел девять поражений, забив всего лишь четыре гола. «Краснодар», для сравнения, записал на свой счёт 16 мячей. Гордиться гостям нечем абсолютно, перекос мощнейший.



Мы бы рискнули и проверили лобовую победу хозяев. Коэффициент дают вполне играбельный: 1.72. Атака подопечных Виктора Гончаренко заметно прибавляет, а вот откуда черпать силы казанцам — вопрос открытый. Лидеры атаки недоступны, намечается спад. Перерыв для игр сборных может пойти на пользу, но в Краснодаре явно будет трудно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» 27 августа 2021 года

«Краснодар» в прошлом туре проиграл «Локомотиву». Игра нестабильная, зато атака выглядит внушительно. Джон Кордоба освоился быстро, в порядке Кабелла и Классон. А вот у «Рубина» в линии нападения серьёзные потери. Деспотович и Хвича отзаявлены, Зуев с Шатовым в лазарете, откуда брать силы — непонятно. Многого от гостей не ждём, казанцам ещё и исторически не везёт в Краснодаре.



Ставка: победа «Краснодара» за 1.72.