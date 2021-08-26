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«Краснодар» — «Рубин», 27 августа 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут

«Краснодар» — «Рубин». Прогноз: Виктор Гончаренко выбьет Слуцкого из группы лидеров РПЛ
Алексей Анисимов
«Краснодар» — «Рубин». Прогноз на матч 27.08.2021
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Хвичу и Деспотовича убрали из заявки на сезон РПЛ из-за травм. У казанцев намечается спад.

27 августа состоится матч шестого тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех казанцев оценён экспертами в 5.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» 27 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (27.08.2021)

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
27 августа 2021, пятница. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань

Насыщенное лето 2021 года отбывает последние дни, совсем скоро порог переступит сентябрь. Но футбольные болельщики не спешат расстраиваться, ведь для них сезон только начинается. Топовые европейские чемпионаты уже стартовали, а буквально через две недели встретим первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Красота.

Российская Премьер-Лига, конечно же, не остаётся в стороне, участники добрались до шестого тура, который сдвинули на несколько дней из-за сборов национальной команды. Программа завершится в пятницу, 27 августа, четырьмя встречами. В самом позднем из них «Краснодар» будет принимать казанский «Рубин».

Краснодарцы продолжают перестраиваться и привыкать к требованиям Виктора Гончаренко. Результативность солидная, однако всё же получается далеко не всё. О стабильности пока говорить не приходится, что видно по результатам. В пяти играх потерпели целых три поражения и застряли в середине турнирной таблицы с шестью очками в активе.

В последнем матче по делу уступили столичному «Локомотиву» (1:2). До перерыва позволяли сопернику очень легко выходить из обороны в атаку, а потому логично пропустили два мяча к 33-й минуте. Во втором тайме железнодорожники редко владели мячом, полностью отдав инициативу. Но «быков» хватило только на один гол.

Хотя вообще атака «Краснодара» весьма хороша. Классон и Кабелла в порядке, Ионов тоже время от времени выстреливает. Но гораздо интереснее обстоят дела с Джоном Кордобой. Новичок выходил в старте только в трёх из пяти игр, но успел за это время забить четыре мяча и отдать одну голевую передачу. Высочайший класс колумбийского нападающего во всей красе.

В чемпионате России у «Рубина» дела идут принципиально лучше. Казанцы до сих пор ни разу не проиграли и после пятого тура находятся в группе лидеров, набрав 11 очков. Правда, провальное выступление в квалификации Лиги конференций — нового европейского клубного турнира — заметно отразилось на настроении. Результаты после этого просели.

На старте подопечные Леонида Слуцкого одержали три победы подряд, но затем дважды сыграли вничью с «Крыльями Советов» и «Химками» (оба раза со счётом 1:1). Хотя химчане пока идут не так стабильно, а самарцы вовсе добыли первую победу в РПЛ лишь в пятом туре. То есть на звание сильнейших на данный момент соперники явно не тянули.

Сказываются и потери в линии нападения. Сначала травму получил Джордже Деспотович, а затем — Хвича Кварацхелия. Повреждения довольно серьёзные, раз казанцы на время убрали обоих футболистов из заявки на сезон, чтобы было место под других легионеров. При этом по-прежнему в лазарете находятся Зуев и Шатов. Возможностей для ротации стало заметно меньше.

На фоне кошмарной статистики личных встреч уверенности в каком-либо успехе «Рубина» довольно мало. Дело в том, что казанский клуб за десять предыдущих выездов в Краснодар потерпел девять поражений, забив всего лишь четыре гола. «Краснодар», для сравнения, записал на свой счёт 16 мячей. Гордиться гостям нечем абсолютно, перекос мощнейший.

Мы бы рискнули и проверили лобовую победу хозяев. Коэффициент дают вполне играбельный: 1.72. Атака подопечных Виктора Гончаренко заметно прибавляет, а вот откуда черпать силы казанцам — вопрос открытый. Лидеры атаки недоступны, намечается спад. Перерыв для игр сборных может пойти на пользу, но в Краснодаре явно будет трудно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» 27 августа 2021 года

«Краснодар» в прошлом туре проиграл «Локомотиву». Игра нестабильная, зато атака выглядит внушительно. Джон Кордоба освоился быстро, в порядке Кабелла и Классон. А вот у «Рубина» в линии нападения серьёзные потери. Деспотович и Хвича отзаявлены, Зуев с Шатовым в лазарете, откуда брать силы — непонятно. Многого от гостей не ждём, казанцам ещё и исторически не везёт в Краснодаре.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.72.

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