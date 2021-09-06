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Павлюченкова — Плишкова, 6 сентября 2021 года, прямой эфир, где покажут, смотреть онлайн

Последняя россиянка на US Open и много весёлого в КХЛ. Что смотреть 6 сентября
Сергей Перемутов
Павлюченкова — Плишкова, прямой эфир, где покажут
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Поклонники футбола могут отдохнуть перед матчем Россия — Мальта в отборе ЧМ-2022.

На дворе хозяйничает сентябрь, отличная пора для проведения всевозможных соревнований. Клубный футбол чередуется с матчами национальных сборных, стартовала Континентальная хоккейная лига, а US Open и чемпионат Европы по волейболу среди мужчин набирают обороты. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые состоятся 6 сентября.

На что ставить в футболе 6 сентября

Понедельник — день тяжёлый. Но не для поклонников футбола. В европейском сегменте отборочного турнира ЧМ-2022 на выходных отгремел пятый тур. Все национальные команды, в том числе и сборная России, которая обыграла Кипр и поднялась на первое место в группе H, сейчас ушли отдыхать.

Так что выбор довольно скудный. Любители экзотики могут обратить внимание на матч второго тура квалификации ЧМ-2022 в Африке Кот-д'Ивуар — Камерун. Остальные шесть встреч, прямо скажем, не впечатляют. Продолжается квалификация молодёжного чемпионата Европы, но и там зацепиться не за что.

Кое-где пылают очаги клубного футбола. Самые яркие из них — чемпионат Бразилии и Аргентины. Плюс один матч в испанской Сегунде. «Уэска», которая в прошлом сезоне вылетела из Примеры, примет скромный «Овьедо». Соперники провели по три игры в первенстве, набрав шесть и два очка соответственно.

На что ставить в хоккее 6 сентября

В хоккее выбора гораздо больше. До Олимпиады в Китае ещё далеко, можно сосредоточить все свои силы на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги. На понедельник запланировано сразу шесть встреч. Отдельного внимания заслуживают матчи «Авангард» — «Амур» и «Сочи» — ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск

Омский клуб начал с двух побед, а теперь постарается продолжить серию в подмосковной Балашихе, где он временно базируется. К нему в гости из далёкого Хабаровска пожаловал «Амур». А вот другой финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — столичный ЦСКА — с приходом нового главного тренера пока не впечатляет.

Посмотрим, как армейцы справятся в Сочи с местной одноимённой командой. Кроме того, финский «Йокерит» сразится с «Трактором», «Куньлунь Ред Стар» — с рижским «Динамо», СКА — с «Адмиралом», а «Спартак» — с «Витязем».

На что ставить в теннисе 6 сентября

На US Open продолжаются игры четвёртого круга, на кону — выход в четвертьфинал турнира. Любителей тенниса ждёт сразу два ярких поединка: Новак Джокович — Дженсон Бруксби в мужском одиночном разряде и Каролина Плишкова — Анастасия Павлюченкова в одиночном разряде у женщин.

Великолепная возможность поболеть за последнюю россиянку, оставшуюся в Нью-Йорке, и посмотреть, на что способен юный американец против первой ракетки мира. Букмекеры считают, что Павлюченковой будет очень тяжело против чешки, а у Бруксби просто нет шансов.

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2021, вторник. 00:00 МСК
Каролина Плишкова
4
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
15
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

На что ещё ставить 6 сентября

Продолжается мужской чемпионат Европы по волейболу. Российская сборная не играет, но вниманию искушённых фанатов представлено сразу восемь встреч. А заядлые поклонники киберспорта могут сделать ставку на какой-нибудь из матчей по Dota 2 или CS:GO. Выбор широкий.

Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова. Дальше US Open пойдёт без россиянок Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова. Дальше US Open пойдёт без россиянок
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