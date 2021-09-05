Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова. Дальше US Open пойдёт без россиянок

6 сентября Анастасия Павлюченкова и Каролина Плишкова сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Плишковой— коэффициент на её победу составляет 1.61. На успех Павлюченковой можно поставить за 2.23.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова 6 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.82, а на тотал меньше 21.5 гейма — за 1.93. Ставки на третий сет оцениваются коэффициентом 2.55.

Анализ матча US Open Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова (06.09.2021)

Ещё раунд назад Открытый чемпионат США — 2021 складывался для российских спортсменов вполне успешно. Особенно для женщин. Однако теперь на турнире осталась всего одна россиянка. Единственной, кому удалось выйти во вторую неделю US Open, стала опытная Анастасия Павлюченкова. В прошлой игре она без проблем выбила соотечественницу Варвару Грачёву (6:1, 6:4).

Теперь и первая ракетка России рискует покинуть мэйджор. Уже 6 сентября уроженка Самары сразится с Каролиной Плишковой — четвёртой ракеткой мира. Хотя даже не в рейтинге дело. Существенную роль при определении фаворитки играет статистика выступлений соперниц в Нью-Йорке. Чешка, например, пять лет назад дошла до финала, а максимум россиянки — четвертьфинал. И было это аж в 2011 году.

История очных противостояний насчитывает целых восемь встреч, в которых Анастасия одержала две победы. Примечательно, что это последние игры: на грунтовом турнире в Мадриде в нынешнем году и во втором круге Australian Open прошлого года. Если же брать исключительно хардовые встречи девушек, здесь преимущество Плишковой весьма ощутимо — 5-1.

Путь Каролины на текущем US Open складывается не так просто. В стартовом раунде чешка обыграла американку Кэти Макнелли (6:4, 6:3). Во втором раунде ей противостояла Аманда Анисимова. Встреча продлилась почти два с половиной часа и вместила в себя два тай-брейка — 7:5, 6:7 (5), 9:7 (7). За выход во вторую неделю Каролина спорила с Айлой Томлянович (6:3, 6:2).

Для Павлюченковой старт турнира тоже получился неспокойным. Анастасия получила 14-й номер посева, потому уровень оппозиции также оказался добротным. Трудности возникли только в одном случае из трёх. Победа со счётом 6:4, 6:2 над Элисон Риске в первом круге и три партии с Анной Шмидловой во втором раунде — 6:2, 5:7, 6:2. И пять отданных Грачёвой геймов накануне.

Подготовка теннисисток к US Open прошла по-разному. Павлюченкова сыграла лишь на одном североамериканском турнире перед мэйджором, да и то не самым удачным образом. Второй круг Rogers Cup, поражение в двух сетах от Каролин Гарсии. Реализация брейк-пойнтов тогда оставляла желать лучшего.

Плишкова приняла участие в двух соревнованиях и на обоих была хороша. На Rogers Cup проиграла только в финале (3:6, 5:7 с Камилой Джорджи), а в Цинциннати дошла до полуфинала (2:6, 4:6 с Хиль Белен Тайхман). В Монреале были победы над Донной Векич и Ариной Соболенко, в Цинциннати — успешные матчи с Паулой Бадосой и Джессикой Пегулой. Более чем неплохо.

Как бы не хотелось поверить в успех Анастасии Павлюченковой, но на бумаге всё выглядит так, что уже завтра россиянка прекратит выступление в Нью-Йорке. Каролина Плишкова подошла к турниру в отличной форме и вряд ли планирует прятать ракетку в чехол после четырёх игр. Трудно сомневаться в победе чешки, её и проверим.

Коэффициент, правда, не самый мощный, 1.61. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, можно докупить небольшую фору. Альтернатива — комбинированная ставка с победой Плишковой через общий тотал больше по геймам. Павлюченкова добротно держит подачу, а Каролина принимает не лучшим образом. Значит, брейков должно быть не так много.

Прогноз и ставки на матч US Open Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова 6 сентября 2021 года

Открытый чемпионат США — наименее подходящий мэйджор для Павлюченковой с точки зрения результатов. Хотя хард она всегда любила. Кажется, тенденция продолжится, ведь предматчевые расклады далеко не в её пользу. Игровой багаж у Плишковой что надо, трудно сомневаться в успехе представительницы Чехии.

Ставка: победа Плишковой за 1.61.