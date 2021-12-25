«Салават» — «Автомобилист», «Ак Барс» — «Северсталь» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, до Нового года всего несколько дней. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 25 декабря.

На что ставить в футболе 25 декабря

Католическое Рождество наступило, поэтому сегодня в футбол в Европе снова практически не играют. Исключение – чемпионат Турции, здесь 4 матча. Выделяется вывеска «Трабзонспор» — «Башакшехир», а «Галатасарай» встретится с «Антальяспором». А в остальном взгляд снова нужно устремлять на Азию и Африку.

На что ставить в хоккее 25 декабря

Сразу 9 матчей в КХЛ – отдушина для любителей спорта! День начнётся на Дальнем Востоке матчами «Адмирал» — «Нефтехимик» и «Амур» — «Локомотив». Затем смотрим матчи «Сибирь» — СКА, «Салават Юлаев» — «Автомобилист» и «Трактор» — «Барыс». Ну а затем блок европейской части страны. «Ак Барс» примет «Северсталь», «Витязь» — «Металлург». Московское «Динамо» сразится с «Торпедо», а «Сочи» — со «Спартаком».

На что ещё ставить 25 декабря

В НБА рождественской паузы нет, поэтому в субботу вечером уже пройдут два матча: «Нью-Йорк» — «Атланта» и «Милуоки» — «Бостон». В ночь на воскресенье ещё 3 встречи. В европейском баскетболе сегодня играют в Турции да в Адриатической лиге.

А вот волейбол порадует топ-матчами! В России начинается «Финал четырёх» Кубка страны! В полуфиналах «Зенит-Казань» сыграет с «Локомотивом», а хозяева, петербургский «Зенит», сразятся с московским «Динамо». Кроме того, два матча в мужской Суперлиге: «Кузбасс» примет «Урал», а «Нефтяник» — «Динамо-ЛО».