Россия в Лиге наций: это точно дивизион B?!

16 декабря сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций — 2022. Положа руку на сердце, нужно признать: нашей команде очень повезло с жеребьёвкой. В соперники команде Валерия Карпина выпали сборные Албании, Израиля и Исландии. Давайте посмотрим, что думают букмекеры о таком жребии.

Нужно выходить в элиту

Общие настроения после того, как Россия узнала соперников: из этого квартета обязательно нужно выходить в элитный дивизион. Для этого нужно занять первое место в группе. Даже бывший тренер сборной Станислав Черчесов, который не любит навешивать ярлыки, высказался достаточно определённо.

«Когда мне назвали соперников, первая мысль была: «Мы же вроде в дивизионе B остались, а не в C вылетели». Без всякой иронии», — заявил Черчесов.

Вот и букмекеры считают, что возникнуть проблем у россиян не должно. Поставить на то, что сборная России выиграет группу, можно с коэффициентом 1.72. То есть вероятность подобного развития событий – практически 60%.

Кроме того, с коэффициентом 4.50 можно сделать ставку на то, что наша сборная выиграет все 3 матча на своём поле. А за 25.00 можно поставить на то, что команда вообще не потеряет ни одного очка в группе. В это, конечно, верится с трудом, но повторимся ещё раз: в этом квартете для нашей сборной хорошим результатом будет только первое место.

Израиль — главный конкурент

Главным соперником сборной России в группе букмекеры видят сборную Израиля. Поставить на эту команду можно с коэффициентом 4.50. В отборе на ЧМ-2022 израильтяне заняли 3-е место, пропустив вперёд Данию и Шотландию. Что касается Лиги наций, то в прошлом розыгрыше эта команда заняла 3-е место в группе. Впереди оказались та же Шотландия и Чехия. А вот Словакию, с которой совсем недавно мучилась сборная России, Израиль обошёл.

Албания — непростой соперник

Сборная Албании, как и Израиль, не хватает звёзд с неба, но это уже далеко не футбольный карлик. Албанцы сыграли на Евро-2016, и не просто сыграли, а даже уехали с одной победой. А в отборе на ЧМ-2022 до последнего боролись за стыковые матчи со сборной Польши – соперником нашей команды в борьбе за билет на мундиаль. Ну а в Лиге наций албанцы дебютируют в дивизионе B. В прошлом сезоне они стали победителями в группе с Беларусью, Литвой и Казахстаном. Поставить на победу Албании в квартете можно за 7.00.

Исландия скатывается всё ниже

Сборная Исландии, конечно, на слуху после Евро-2016 и ЧМ-2018. Но у островитян свои беды: поколение сходит со сцены, а новое не такое талантливое. В итоге Исландия не попала на Евро-2020 и ЧМ-2022. Причём в отборе на мундиаль исландцы смогли опередить только Лихтенштейн, оказавшись слабее Германии, Северной Македонии, Румынии и Армении. В Лиге наций ещё в прошлом году Исландия играла в дивизионе А, но проиграла все 6 матчей в «группе смерти» с Англией, Бельгией и Данией. Так что неудивительно, что островитян считают аутсайдером квартета. Поставить на победу исландцев можно с коэффициентом 7.50. В Рейкьявике, конечно, с ними никому легко не будет, но в целом это уже далеко не та команда, что влюбляла в себя болельщиков на крупных турнирах.

У сборной России отличный шанс оказаться в элитном дивизионе Лиги наций. По крайней мере, раньше жеребьёвка ещё не была к нам так благосклонна. Осталось оправдать авансы.