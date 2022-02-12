А ещё большой день в европейском футболе!

Женская эстафета в лыжах, Россия — Чехия в хоккее и другие события. Что смотреть сегодня

Новогодние праздники завершились, 2022 год набирает обороты, на дворе уже февраль! Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 февраля.

На что ставить в футболе 12 февраля

Очередной тур в европейских чемпионатах. В Англии «МЮ» принимает «Саутгемптон», который в прошлом туре обыграл «Тоттенхэм». У «Манчестер Сити» задача попроще – выезд к «Норвичу».

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В Германии «Бавария» едет в гости к «Бохуму», а леверкузенский «Байер» без Лунёва и Азмуна примет «Штутгарт». В Испании «Вильярреал» попробует притормозить несущийся к чемпионству мадридский «Реал», а «Атлетико» сыграет с «Хетафе». Любопытный матч во Франции: «Лион» встретится с «Ниццей». Наконец, в Италии «Интер» и «Наполи» разыграют промежуточное первое место в таблице.

Ну и финал клубного чемпионата мира! «Челси» сыграет с бразильским «Палмейрасом».

На что ставить на Олимпиаде 12 февраля

В лыжах сегодня женская эстафета. Наша четвёрка точно будет бороться за медали, но соперники серьёзные: Финляндия и Швеция. У Норвегии есть Йохауг, но вот окружение послабее.

В хоккее Россия сегодня уже в статусе четвертьфиналиста сыграет с Чехией. Пока команда Алексея Жамнова выглядит тяжело. Посмотрим, удастся ли набрать ход в матче с серьёзным соперником.

Леонид Вайсфельд дал прогноз на матч Россия — Чехия.

В биатлоне мужской спринт. Логинов, Цветков и Латыпов уже показали в Пекине, что готовы бороться за медали. Пожелаем им удачи. Как пожелаем удачи и нашим конькобежцам на дистанции в 500 метров. Медаль здесь вполне может быть.

Ну и в фигурном катании ритм-танец у танцоров. Три наших пары вступят в борьбу, будем надеяться на самые высокие места, хотя соперники очень серьёзные.

На что ещё ставить 12 февраля

В НХЛ сегодня матчи утренние, это значит, что вечером по московскому времени можно насладиться играми «Детройт» — «Филадельфия», «Монреаль» — «Коламбус» и «Оттава» — «Бостон». После полуночи ещё 5 игр.

В мужской волейбольной Суперлиге ленинградское дерби: «Динамо-ЛО» — «Зенит». У женщин «Енисей» примет «Липецк», «Тулица» — «Ленинградку», а «Локомотив» встретится с «Минчанкой».

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