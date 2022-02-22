«Бетис» — «Зенит»: миссия команды Семака невыполнима

24 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Бетис» и «Зенит». Начало встречи – в 23:00 мск. В первой игре испанцы победили 3:2 и уверенно подходят к ответной встрече. Есть ли у российской команды шансы пройти в следующий раунд турнира?

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Букмекеры считают, что шансы «Зенита» невысоки, но они есть. Сделать ставку на победу «Бетиса» в ответной встрече можно с коэффициентом 2.00, а успех сине-бело-голубых идёт за 3.50. Ничейный исход аналитики оценили коэффициентом 4.00.



Поставить на то, что «Зенит» героически сможет пробиться в 1/8 финала по итогам двух матчей, можно с коэффициентом 4.90. Шансы испанцев при этом оценивают коэффициентом 1.20.



Букмекеры считают, что ответный матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.77, а на ТМ 2.5 гола можно сделать ставку за 2.12. На то, что обе команды забьют, аналитики предложили коэффициент 1.67, а обратный исход идёт за 2.20.

Анализ и прогноз матча «Бетис» — «Зенит» (22.02.2022)

Прямо скажем, может быть, справедливым итогом матча в Санкт-Петербурге и была бы ничья, но «Бетис» победил. А это значит, что у испанцев есть очень неплохое преимущество. «Зениту» нужно поблагодарить УЕФА за отмену правила гостевого гола в еврокубках, иначе всё было бы совсем сложно.



Да, «Зенит» был очень неплох в нападении. Забил два гола и мог бы забить ещё: шикарный момент упустил Далер Кузяев. С другой стороны, всё это наложилось на безобразную игру в обороне. Три глупых мяча. При этом Деяна Ловрена в Севилье на поле ждать не стоит. А значит, придётся снова обходиться тем же сочетанием игроков, что и в Питере.



Нужно отметить, что «Бетис» играл без нескольких игроков основы. Набиль Фекир пропускал матч из-за дисквалификации, а вот в остальном это сугубо тренерские решения Мануэля Пеллегрини. Учитывая результат первой игры, мы вполне можем предположить, что чилийский специалист снова произведёт ротацию состава.

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Тем более что на выходных «Бетис» провёл матч очередного тура испанской Примеры с «Мальоркой». Сил затратили много, но победили 2:1. Очевидно, для андалусийцев в приоритете сейчас внутреннее первенство, там идёт борьба за место в Лиге чемпионов. Конечно, Лигу Европы никто «сливать» не будет, но ротация состава возможна. Потому что и результат есть.



Чего ждать от второго матча? Голов! «Зениту» нужна победа, она гарантирует как минимум овертайм, так что нужно искать счастье у чужих ворот. «Бетис» же в принципе не из тех команд, что могут застегнуться на все пуговицы и поставить автобус. Стихия севильцев – атака, обороняться они не слишком любят. Поэтому ставка на ТБ 2.5 за 1.77 выглядит перспективно.

Так же перспективно выглядит и вариант со ставкой на «обе забьют». Этот исход уверенно сыграл в матче в Санкт-Петербурге, вполне возможно, пройдёт и в Севилье. «Зенит» показал, что вполне может забивать на этом уровне, ну а в «Бетисе» никто и не сомневался. Коэффициент на этот вариант – 1.67. Сине-бело-голубым в любом случае нужно забивать, иначе шансов продолжить борьбу нет.



Ну а в плане прохода дальше, к сожалению, шансов у «Зенита» не так много. У «Бетиса» и тонус игровой куда выше, и домашние трибуны, и обойма поглубже. Нет, конечно, будем болеть за российскую команду, но испанцы выглядят фаворитами. За 1.33 можно аккуратно взять непроигрыш «Бетиса», чуть более рисковой выглядит ставка на победу хозяев с форой (0). Коэффициент здесь 1.52.



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