«Реал» — «ПСЖ». Анчелотти не сможет остановить Месси в погоне за победой в ЛЧ

9 марта в Мадриде пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». В первой игре в Париже французы победили со счётом 1:0. Сможет ли отыграться «Королевский клуб»?

Букмекеры считают шансы команд в ответной игре практически равными. Поставить на «Реал» можно с коэффициентом 2.65, а на «ПСЖ» дают коэффициент 2.85. Ничью эксперты оценили коэффициентом 3.75. А вот что касается прохода в четвертьфинал, то здесь аналитики считают французский клуб явным фаворитом. Поставить на проход парижан в четвертьфинал можно за 1.35, а шансы «Реала» оценили коэффициентом 3.15.



Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 1.73, а на ТМ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 2.10. На то, что обе команды смогут забить, можно поставить за 1.65. А на то, что хотя бы одна команда не сможет забить, можно сделать ставку с коэффициентом 2.25.

Анализ и прогноз матча «Реал» — «ПСЖ» (9.03.2022)

Будем честны, в первой игре «ПСЖ» полностью переиграл мадридцев. Итоговые 1:0 – не самый худший результат для «Королевского клуба», достаточно вспомнить не забитый Лионелем Месси пенальти. «Реал» был полностью согласен на ничейный исход, но не смог его отстоять: на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Киллиан Мбаппе забил победный мяч. Обидно, но, с другой стороны, всё могло завершиться куда хуже. К тому же правило выездных голов отменили, поэтому теперь дома можно быть посмелее.



Самая большая проблема для Мадрида – сверхлимитная жёлтая карточка для Каземиро. Бразильский полузащитник – стержневой игрок для «Реала», его отсутствие станет большой проблемой для Карло Анчелотти. Как его заменят, посмотрим. В любом случае – на своём поле нужно атаковать, иного не дано.



И «Реал», и «ПСЖ» очень уверенно выступают в своих национальных первенствах. Чемпионство там никуда не денется, особенно в случае парижан. Команда Почеттино регулярно теряет очки, но конкуренты настолько нестабильны, что за «ПСЖ» нет даже подобия погони. У «Реала» ситуация чуть-чуть посложнее, но «галактикос» тоже чувствуют себя очень уверенно.



Для французской команды главный вопрос: что делать дальше? Учитывая россыпь звёзд в нападении, вряд ли команда Маурисио Почеттино станет ставить «автобус» и играть на удержание минимального преимущества. С другой стороны, бежать сломя голову вперёд тоже нет смысла. Если по прежним правилам один забитый гол означал, что «Реалу» нужно забивать сразу три, то сейчас правило выездного гола не работает, нужно быть осмотрительнее. Но возможно ли это с таким составом?

Поэтому ставка на ТБ 2.5 гола выглядит интересно. «Реалу» нужно атаковать, а парижане обладают не самой надёжной обороной. Кстати, под вопросом выход на поле Ашрафа Хакими. Защитник пропустил матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном». Но при этом с такой группой атаки шансы в контратаках у «ПСЖ» точно будут, реализовать их –дело техники. Коэффициент на то, что в матче будет как минимум 3 мяча, 1.73.

Вероятно, обе команды смогут забить, на этот исход дают 1.65. Причины те же: Карим Бензема и «Реал» сделают всё, чтобы отличиться, а оборона у парижан не самая железобетонная. Но при этом свой момент «ПСЖ» найдёт и наверняка реализует.



Можно поставить и на то, что второй тайм будет результативнее первого. В первые 45 минут бежать вперёд «Реал» не будет, а вот после перерыва придётся. Коэффициент на то, что второй игровой отрезок будет интереснее первого, — 2.05.



Нас ждёт потрясающий матч, достойный финала. Но в четвертьфинал пройдёт только один. Посмотрим, кто это будет. Удачных ставок!