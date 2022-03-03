«Ак Барс» — «Авангард», 2-й матч. В гостях хорошо, но пора и честь знать

4 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.31, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.83.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 4 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 2.00.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (04.03.2022)

На 4 марта в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу четыре встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить второму матчу серии между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом», который пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» в первой встрече серии с «Авангардом» держался до последнего, матч получился напряжённым. Команды открыли счёт лишь в третьем периоде. Причём это сделали гости — Николай Прохоркин забросил на 53-й минуте. Но ответ Дмитрия Кагарлицкого не заставил себя долго ждать. Победу в овертайме «Авангарду» принёс всё тот же Николай Прохоркин, оформивший дубль.



И всё бы ничего, но в таком матче было достаточно большое количество удалений. Суммарно 12 раз команды оставались в меньшинстве, а это 24 минуты штрафного времени. Многовато на двоих, чуть больше периода. С этой проблемой нужно бороться в плей-офф, хотя понятно, что в такой плотной борьбе избежать этого очень сложно.



Даже по статистике бросков в створ ворот команды шли рядом (29-28). Моментов было создано достаточно, но голкиперы выручали. Шимон Грубец и Тимур Билялов отыграли очень уверенно и достойно. Судя по всему, в этой серии борьба и вправду будет на каждом сантиметре льда. Уступать никто не планирует.

И, конечно, в таких встречах говорить о высоком тотале вряд ли придётся. Хотя для «Ак Барса» будет очень непросто, если на своём льду он проиграет и второй матч. В гости ехать при счёте 0-2, мягко говоря, не очень приятно. Так что Дмитрий Квартальнов наверняка проведёт корректировки, хотя в целом игра получилась равной.

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Боб Хартли остался доволен овертаймом, его команда нанесла один-единственный и, к сожалению для казанских болельщиков, победный бросок. Очевидно, в таком противостоянии любая ошибка или неточность будет стоить дорого. Обе команды играли первоклассно. У казанцев вообще было три пары защитников. Интересная задумка, посмотрим чем удивит тренерский штаб в этот раз.



Мы бы остановились на таком исходе: обе забьют + «Ак Барс» не проиграет в основное время за 1.77. На своём льду казанцы неуступчивы. Из 29 встреч дома во время регулярки потерпели лишь 11 поражений. Статистика на стороне хозяев льда. Но даже при этом вряд ли второй матч закончится в основное время. Соперники играют на одном уровне, выделить фаворита не получается.



Однако сейчас важно, на наш взгляд, что у казанцев с «ястребами» свои счёты. Если не выиграть вторую игру на «Татнефть-Арене», то это будет восьмой матч подряд, когда омичи одержат верх в плей-офф в Казани. Спорить трудно, «Ак Барс» такой расклад явно не устроит. Думается, как минимум не проиграть они сумеют.

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Дмитрию Квартальнову придётся настроить игроков по-особому. Иначе есть реальный риск отправиться в гости к сопернику при счёте 0-2 в серии, а с действующий обладателем Кубка Гагарина шутки не пройдут. Тем более с «Авангардом» у казанцев давние счёты. Сейчас мы бы остановились на ставке, что «Ак Барс» как минимум не проиграют в основное время. Хотя при этом обе забьют.



Ставка: обе забьют + «Ак Барс» не проиграет за 1.77.

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